Land Rover Defender yenilendi: Daha yüksek konfor seviyesi ve yeni dizel motor...
Arazi kabiliyeti ile öne çıkan land Rover Defender, lüks odaklı alıcılara daha iyi hitap edebilmek için lüks odaklı güncelleme ile yenilendi.
Land Rover Defender satın alabileceğiniz en yetenekli arazi araçlarından biri olabilir, ancak Land Rover daha lüks odaklı alıcılara da hitap edebileceğini düşünüyor ve 2024 için bazı şık güncellemeler getirdi.
DEFENDER SEDONA EDITION
Yeni seçeneklerin yanı sıra yeni bir dizel güç aktarma organı ve Defender 110'u temel alan sadece bir yıllığına satışa sunulacak olan özel bir 'Sedona Edition' da bulunuyor.
DEFENDER SIGNATURE INTERIOR PACK
Land Rover, yeni 'Signature Interior Pack' sayesinde 2024 Defender'da yolcu konforunun artırıldığını iddia ediyor.
DEFENDER 130
Ayrıca sadece Defender 130'a özel yeni bir 'Kaptan Koltukları Paketi' de bulunuyor. Her iki paket için de fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.
KANATLI KOLTUK BAŞLIKLARI
Signature Interior Pack, Defender'ın iç mekânında, ön koltuklar için ısıtma, soğutma ve hafıza fonksiyonlarının yanı sıra yeni kanatlı koltuk başlıkları da dahil olmak üzere bir dizi ince ayar içeriyor.
DEFENDER İKİNCİ SIRA KOLTUK
Defender 110 ve 130 gövde modelleri için ikinci sıra koltuklar yeni bir kafalık tasarımına sahip ve ayrıca ısıtmalı olarak geliyor.
DEFENDER YENİ DÖEŞEMELER
Abanoz, karayemiş, açık bulut veya ay renklerinde deri veya yün koltuklar dahil olmak üzere çeşitli döşeme kaplamaları sunulmaktadır. Orta konsolun her iki yanında yeni bir cep bile var.
Defender'ın gösterge panelinde yer alan 'çapraz araba kirişi' metalik griye boyanmıştır ve trim aksanları saten siyahtır. Tavan döşemesi açık bulut veya abanoz renginde süet kumaşla tamamlanmıştır.
DEFENDER KAPTAN KOLTUKLARI PAKETİ
Land Rover'a göre Kaptan Koltukları Paketi, “en üst düzeyde konfor, ferahlık ve çok yönlülük” için ikinci sıraya iki ayrı koltuk ekliyor.
DEFENDER 3. SIRA KOLTUK
Aralarındaki bir koridor Defender 130'un üçüncü sıra koltuklarına erişim sağlıyor.
Koltuklar ısıtmalı ve soğutmalı olup yeni koltuk başlıkları, kolçaklar ve iki bardak tutucuya sahip.
KISA SÜRELİ SATIŞTA
Yeni Sedona Edition, Land Rover Defender 110 serisine bir yıllığına eklenmiştir. 'Sedona Kırmızısı' boyası Arizona'da aynı adı taşıyan şehirden esinlenilmiştir, ancak araç aynı zamanda siyah 'Defender' rozetinin yanı sıra ön ızgara, kızak plakaları ve 22 inç jantlar için siyah kaplamalar içeren 'Genişletilmiş Siyah Paket'e de sahip.
Opsiyonel bir kaput çıkartması Sedona'nın topografyasını sergiliyor ve yan tarafta Sedona Kırmızısı renginde opsiyonel bir vites taşıyıcı bulunuyor.
İç mekânda standart olarak 'Signature Interior Pack' bulunuyor. Sedona Edition'ın fiyatının ne kadar olacağı ise bilinmiyor.
LAND ROVER DEFENDER YENİ DİZEL MOTOR
Land Rover donanım yükseltmeleriyle de yetinmemiş. Yeni bir D350 dizel motor, serideki eski D300'ün yerini alıyor ve 50 beygir- 50 Nm artışla 350 hp ve 700Nm tork ile geliyor.
BENZİNLİ MOTOR DEĞİŞTİ
Eski P400 düz altı benzinli motor da emisyon düzenlemelerine uymak için 419 bg gücünde süperşarjlı 5.0 litrelik V8 ile değiştirildi.
DEFENDER P300E
P400e plug-in hibrid, 2.0 litrelik dört silindirli motora sahip P300e ile değiştirildi.
LAND ROVER DEFENDER FİYATLARI
Güncel Land Rover Defender fiyatları ise şöyle:
DEFENDER 110
S: 7.184.789 TL
SE: 7.358.213 TL
X-DYNAMIC SE: 7.780.934 TL
X-DYNAMIC HSE: 8.452.952 TL
DEFENDER 90 HARD TOP
STANDART: 3.549.729 TL
DEFENDER 130
X-DYNAMIC HSE: 12.736.358 TL
X: 14.276.363 TL
Yenilenen model ile fiyatların bir miktar artması bekleniyor.
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