Yeni 2024 BMW M4 CS ortaya çıktı: 550 beygir güç, karbonfiber malzemeler...

BMW M4 CS 4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

Yükseltilmiş bir motor, daha odaklı bir süspansiyon ayarı ve daha hafif bir boş ağırlığın olağan kombinasyonuna sahip olan BMW M4 CS, performans otomobili hayranları için baştan çıkarıcı bir olasılık üretmek için bildiğimiz ve sevdiğimiz dört tekerlekten çekiş sistemini koruyor.