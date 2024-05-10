Yeni 2024 BMW M4 CS ortaya çıktı: 550 beygir güç, karbonfiber malzemeler...
BMW'nin M4 CS modeli, zaten mükemmele yakın olan süper coupe'nin şimdiye kadarki en iyi yorumu olabilir.
BMW M3 ve BMW M4'ün bu nesli sayısız özel versiyon ve ateşli varyantlar sunmuş gibi görünebilir, ancak yeni M4 CS'nin şimdiye kadarki en iyisi olabileceğine inanmak için nedenler var.
BMW M4 CS 4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ
Yükseltilmiş bir motor, daha odaklı bir süspansiyon ayarı ve daha hafif bir boş ağırlığın olağan kombinasyonuna sahip olan BMW M4 CS, performans otomobili hayranları için baştan çıkarıcı bir olasılık üretmek için bildiğimiz ve sevdiğimiz dört tekerlekten çekiş sistemini koruyor.
BMW M4 CS 3 LİTRE MOTOR
Önce önemli gerçekler. M4 CS, bu nesildeki tüm M3 ve M4'lerde olduğu gibi iki turboşarjla güçlendirilmiş aynı temel 'S58' 3.0 litrelik sıralı altı silindirli benzinli motoru kullanıyor.
BMW M4 CS 550 BEYGİRLİK GÜÇ
Ancak burada 650Nm tepe torku ile 550 bg'lik daha sıcak bir ayarla çalışıyor. Bu rakamlar, yakın zamanda yükseltilen M4 Competition'ı 20 bg geride bırakırken, tork ise standart araçla aynı.
BMW M'in daha hafif bir krank mili takması ve sürtünme kayıplarını azaltması, güç aktarma organlarının tepkisini ve devir çevirme isteğini artırdığı için motorda daha fazla değişiklik var.
BMW M4 CS 8 İLERİ ŞANZIMAN
Geliştirilmiş motor BMW'nin hızlı sekiz ileri otomatik şanzımanına ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemine bağlı.
BMW M4 CS 4WD YA DA 2WD AYARI
Kurulum temelde arka taraflı, ancak sürüş modlarında 4WD Spor modunda arkaya doğru daha da ağır bir eğim seçebilir veya 2WD modunda ön aksı tamamen ayırabilirsiniz.
Arka aksa gönderilen güç, mekanik tork vektörleme ve sert hızlanma altında akıllı kilitleme yeteneğine sahip BMW'nin aktif arka diferansiyeli tarafından yönetilmeye devam ediyor.
BMW M4 CS 0-100 KM
BMW, arkadan itişli M4 CSL'den 0,3 ve standart xDrive M4 Competition'dan 0,1 daha hızlı olan 0-100 km/sa süresinin sadece 3,4 saniye olduğunu iddia ediyor.
BMW M4 CS 0-200
Sıfırdan 200 km/sa hıza sadece 11,1 saniyede ulaşıyor ve M Sürücü Paketi takılıyken azami hız 300 km/sa ile sınırlı.
DAHA ALÇAK
CS'nin farklılaştığı bir başka nokta da standart Competition'a göre alçaltılmış ve sertleştirilmiş süspansiyonu.
Aks kinematiği, tekerlek kamber ayarları, viraj denge çubukları, yay oranları ve amortisör ayarlarının tümü CS için özel olarak ayarlanmış ve iyi bir önlem için ek bir yardımcı yay seti eklenmiş.
BMW M4 CS JANTLAR
BMW otomobile CSL'den tanıdık gelen daha hafif dövme 19 ve 20 inçlik kademeli jant tasarımını standart Michelin Pilot Sport Cup 2 veya opsiyonel pist odaklı Cup 2R'lerle kullanıyor.
BMW M4 CS KARBONFİBER PARÇALAR
Tüm BMW CS modellerinde olduğu gibi, kaput, ön splitter, arka difüzör, kapı kartı ekleri, orta konsol ve kova koltuklar için karbon değişimler de dahil olmak üzere toplam ağırlığı azaltmak için çeşitli karbon fiber elemanlar kullanılıyor.
M4 CSL'nin orijinal M3 CSL'ye doğrudan atıfta bulunarak tasarlanan kendine özgü ördek kuyruğuna sahip benzersiz karbon bagaj kapağı ise eksik.
BMW M4 CS AĞIRLIK
BMW resmi bir ağırlık rakamını teyit etmedi, ancak CSL'nin tüy gibi hafif 1.625 kg'ı ile standart M4 Competition xDrive'ın 1.850 kg'ı arasında yer alması bekleniyor.
BMW M4 CS GÜNCELLEMELER
Performans yükseltmelerinin yanı sıra yeni BMW M4 CS, 2024 M4'ün küçük stil ve teknoloji güncellemelerini de alıyor.
YENİ GÖSTERGE PANELİ
Yeni BMW modelinde gündüz farlarına sarı imzayı entegre eden yeni bir far seti ve yepyeni bir gösterge paneli, direksiyon simidi ve BMW'nin en yeni dijital arayüzü kullanılıyor.
Bunun ötesinde CS, yüksek parlaklıkta veya 'Frozen' kaplamalı bir dizi ısmarlama renk ve döşeme seçeneği de sunacak.
ALTIN RENGİ JANT SEÇENEĞİ
Yeni seçenekler arasında standart otomobilde bulunan Le Mans Green'in Frozen versiyonu olan lansman renginin yanı sıra dövme jant tasarımı için altın rengi seçeneği de yer alıyor.
BMW M4 CS FİYATLARI
BMW M4 CS'nin fiyatları henüz teyit edilmedi ancak M3 Sedan Competition M xDrive'ın 11.292.300 TL'lik fiyatının üzerinde olacak.
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