Renault Rafale geliyor! İşte Coupe SUV modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

AUSTRAL'DAN DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR!

Rafale full-hybrid'in 0-100 km/sa süresi 8,9 saniye ve bu da Austral'dan 0,5 saniye daha yavaş olduğu anlamına geliyor. Ancak son hızı 180 km/sa ile 5 km/sa daha hızlı. Ayrıca daha şık coupe benzeri tavan çizgisi sayesinde Rafale, Austral'dan daha az yakıt tüketiyor.