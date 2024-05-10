Renault Rafale geliyor! İşte Coupe SUV modelin fiyatı ve teknik özellikleri...
Renault'nun büyüyen model yelpazesi artık Rafale SUV'u da içeriyor. Yeni model coupe tasarımı ile dikkat çekiyor. Austral'e daha spor bir alternatif yaratacak modelin Austral'den daha az yakıt tükettiği de paylaşıldı.
Yeni Renault Rafale için fiyatlandırma ve teknik özellikler açıklandı. Yeni Rafale, ilk olarak Haziran 2023'te tanıtıldı.
RENAULT RAFALE FİŞLİ HİBRİT
Yeni Renault modeli ilk önce hibrit güç aktarma organıyla piyasaya sürülecek. Daha sonra ise fişli hibrit (plug-in hibrit) bir alternatif yola çıkacak.
Benzer büyüklükteki Austral SUV'a bir coupe-SUV alternatifi olan Rafale, kısa süre önce tanıtılan Symbioz SUV ve Renault'nun diğer coupe-SUV modeli Arkana'nın üzerinde yer alıyor.
RENAULT RAFALE DONANIM SEÇENEKLERİ
Renault Rafale; Citroen C5 X, BMW X2 ve Peugeot 3008'e rakip olarak sunuluyor. Lansmandan itibaren 'Techno', 'Techno Esprit Alpine' ve 'Iconic Esprit' olmak üzere üç donanım seviyesi sunulacak.
RENAULT RAFALE TECHNO
Giriş seviyesi Rafale Techno modelinde 20 inç elmas kesim alaşım jantlar, otomatik farlar, LED ışık imzaları ve otomatik ön cam silecekleri bulunuyor.
Her Rafale'de 12,3 inçlik bir sürücü ekranı ve 12 inçlik bir merkezi dokunmatik ekran bulunuyor. Altı hoparlörlü ses sisteminin yanı sıra kablosuz akıllı telefon şarj cihazı, çift bölgeli otomatik klima kontrolü, ön ve arka park sensörleri ve arka görüş kamerası bulunuyor.
RENAULT RAFALE TECHNO ESPRIT ALPINE
Techno Esprit Alpine özel siyah 20 inç elmas kesim jant seti, alaşım bagaj kapağı, daha sportif dış tasarım, matris LED farlar ve Renault'nun '4Control' dört tekerlekten direksiyon sistemini sunuyor.
İç kısımda ise Alcantara kapitone ve perfore döşeme, Alpine arması, ısıtmalı sentetik deri direksiyon simidi, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, 9,3 inçlik head-up ekran ve şarj girişli arka orta kol dayama bulunuyor.
RENAULT RAFALE ICONIC ESPRIT ALPINE
İconik Esprit Alpine serinin başında yer alıyor. Bu versiyona son olarak panoramik sunroof, su birikintisi farları, 12 hoparlörlü ses sistemi, eller serbest park ve 360 derece kamera ekleniyor.
RENAULT RAFALE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Güvenlik sistemleri açısından Rafale standart olarak; hız sınırlayıcılı adaptif hız sabitleyici, acil fren asistanı, kör nokta uyarısı, mesafe uyarı alarmı, acil şerit takip asistanı ile şeritten ayrılma uyarısı, yaya ve bisikletli algılama ile acil fren asistanı ve arka çapraz uyarı, trafik işareti tanıma, sürücü dikkat uyarısı ve yokuş kalkış asistanına sahip.
RENAULT RAFALE BAGAJ KAPASİTESİ
Rafale'nin bagaj kapasitesi 535 litredir . Austral'ın 555 litresinden biraz daha düşük, ancak Citroen C5 X'in 485 litresinden daha yüksektir.
RENAULT AUSTRAL İLE AYNI MOTOR
Renault Rafale lansmanda sadece tek bir güç aktarma organıyla sunulacak. Bu, Austral'da görülen tam hibrit sistemin aynısı ve Rafale'nin SUV ile aynı CMF-CD platformuna oturduğu göz önüne alındığında bu bir sürpriz değil.
RENAULT AUSTRAL KARŞILAŞTIRMASI
Bir coupe-SUV olan Rafale, Austral'dan 200 mm daha uzun, 17 mm daha geniş ve 11 mm daha alçak.
RENAULT RAFALE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Austral'da olduğu gibi, Rafale'nin 1.2 litrelik üç silindirli benzinli motoru, toplam 200 hp güç ve 205 Nm tork için iki elektrik motoruyla eşleştirilmiştir. Önden çekişli düzende bir elektrik motoru 70 bg güç üretirken diğer 35 bg'lik motor debriyajsız çok modlu otomatik şanzımana bağlanıyor.
AUSTRAL'DAN DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR!
Rafale full-hybrid'in 0-100 km/sa süresi 8,9 saniye ve bu da Austral'dan 0,5 saniye daha yavaş olduğu anlamına geliyor. Ancak son hızı 180 km/sa ile 5 km/sa daha hızlı. Ayrıca daha şık coupe benzeri tavan çizgisi sayesinde Rafale, Austral'dan daha az yakıt tüketiyor.
Austral'da olduğu gibi, dönüş yarıçapını 10,4 metreye düşüren dört tekerlekten yönlendirme ve çeşitli rejeneratif frenleme seviyeleri mevcut.
Austral ile karşılaştırıldığında Rafale daha geniş bir piste, Renault'ya göre “canlılık kadar konforu da optimize eden” özel yaylara, amortisörlere ve roll-bar ayarlarına sahip.
296 BEYGİR GÜÇ
Daha sonra 296 bg gücünde bir plug-in hibrit versiyon da çıkacak. Detaylar henüz açıklanmadı, ancak arka aksta bir elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş olacak.
ELEKTRİKLİ RENAULT RAFALE
Tam elektrikli güç mevcut olacak ve Renault, Rafale'nin bol miktarda “direksiyon başında eğlence” sunacağını iddia ediyor.
RENAULT RAFALE TASARIM
Rafale, yakın zamanda makyajlanan Clio'yu ve 2022'de Scenic Vision konseptini kaleme alan Gilles Vidal tarafından tasarlandı. Bu modeller ile yeni otomobil arasında son derece keskin yüzey kaplaması, belirgin üç boyutlu ızgara ve ön tarafın uçlarında yer alan dikey alt ışıklar gibi bazı bariz benzerlikler var.
Arka kısımda bir tavan spoyleri, şık arka farlar ve Renault tarafından 17 derecelik arka cam eğimi nedeniyle gereksiz görülen silecek yok.
RENAULT RAFALE RENK SEÇENEKLERİ
Renault, Rafale ile birlikte Mat Saten, Beyaz İnci ve Zirve Mavisi de dahil olmak üzere birçok yeni rengi piyasaya sürecek. Diğer üç renk seçeneği arasında Alev Kırmızısı, Elmas Siyahı ve Gölge Grisi yer alıyor.
RENAULT RAFALE FİYATLARI
Renault Rafale fiyatları İngiltere'de açıklandı. Renault Rafale Techno 38,195 sterlinden, Renault Rafale Techno Esprit Alpine 42.195 sterlinden, Renault Rafale İconic Esprit Alpine ise 44.695 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
RENAULT RAFALE TÜRKİYE FİYATI
Renault Austral İconic Esprit Alpine Türkiye'de 2 milyon 126 bin TL'den başlayan fiyatlarla listelenirken İngiltere'de ise 38 bin 695 sterlinden başlayan fiyat etiketine sahip.
RENAULT RAFALE TÜRKİYE FİYATI
İki Renault modeli de aynı üniteyi kullandığı için benzer vergi oranına tabi olacakken Renault'nun aynı kâr marjları ile Rafale'yi Türkiye'de çıkarması durumunda fiyatının 2 milyon 100 bin TL civarından başlaması bekleniyor (güncel kurlara bağlı olarak).
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