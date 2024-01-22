Chery satış ve satış sonrası ağını genişletiyor: Balıkesir, Düzce, Malatya...
Chery, yetkili satıcı ağına katılan 7 yeni yetkili satış noktası ile Türkiye’nin 30 ilinde 47 yetkili satış ve satış sonrası hizmet noktasına ulaştığını açıkladı.
21 yıldır Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı ve dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Türkiye'de İstanbul, Çorum, Mardin, Malatya, Van, Balıkesir ve Düzce illerinde açılışını gerçekleştirdiği 7 yeni hizmet noktasıyla beraber Türkiye’nin 30 ilindeki yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağını 47 adede yükseltti.
Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de veriyor.
Ahu Turan
2024 HEDEFİ AÇIKLANDI
Yetkili satıcı ağına katılan 7 yeni yetkili satış noktası ile hizmet ağını genişlettiklerini ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise şu açıklamayı yaptı:
“Yeni yılla beraber 30 ilimizde bulunan 47 yetkili satıcımızla Türkiye’deki kullanıcılara tüm hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, yeni yılda da avantajlı olan 3 SUV modelimizle birlikte Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu gösterirken, yeni hizmet noktalarımızla birlikte satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi daha fazla memnun ederek yine daha fazla tercih edilen bir marka olmak.”
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