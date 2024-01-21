Toyota'nın yeni modeli silindir hacmine takıldı: Yüzde 1 farkla fazladan 1 milyon TL vergi!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 13:43

Güncelleme: 21.01.2024 - 13:43

Toyota daha güçlü yeni GR Yaris'in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Toyota açıklamasına göre, marka, otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak yenilikler sunmaya devam ediyor. Son yenilik ise 2024 Tokyo Auto Salon’da ilk kez gösterilen yeni GR Yaris oldu. Yeni model, daha iyi bir sürüş deneyimi sunmak adına bir dizi teknik ve tasarım güncellemesiyle geliştirildi.

Tanıtıldığı ilk günden bu yana dünya çapında büyük bir beğeni toplayan GR Yaris, ralli etaplarından doğan safkan bir otomobil olarak bir anda segmentinin zirvesine yerleşmişti. Toyota, bu başarı hikayesini ileriye taşıyarak aracı daha da geliştirmek üzere yoğun bir çalışma ortaya koydu.

TOYOTA GAZOO Racing mühendisleri, Toyota test sürücüleri, yarış ve ralli pilotları, GR Yaris'in “sürücü öncelikli” bir otomobil olarak temel karakterini zenginleştirmek adına birlikte çalıştı. Böylece GR Yaris, sürücünün motoru çalıştırdığı andan itibaren özel deneyim yaşamasını sağlayan bir araç olmayı başardı.

DAHA GÜÇLÜ VE DAHA İDDİALI

Açıklamaya göre, Toyota, GR Yaris'i ilk kez tanıttığında turbo beslemeli motoru, dünyanın en güçlü üç silindirli üretim motoru olma özelliğine sahipti. Şimdi ise Toyota bu araçta daha fazlasını sunuyor. 1618 cc'lik motorda 19 HP güç ve 30 Nm tork artışıyla birlikte GR Yaris, artık 280 HP ve 390 Nm tork üretiyor.

Performanstaki bu artışlar, GR Yaris'in üstünlüğünün altını bir kez daha çiziyor ve Toyota’nın yol için bir ralli otomobili üretme tutkusuna ne kadar bağlı olduğunu yansıtıyor.

Toyota, GR Yaris'in motor gücünü artırırken aynı zamanda üstün dayanıklılığının da korunmasını sağladı. Japonya Ralli Şampiyonası ve Japon Dayanıklılık Yarışı gibi serilerde limitlerine kadar test edilen motor, bir kez daha yarış pisti ve ralli etaplarında geliştirildi. Güçlendirilmiş supap sistemi, yeni egzoz supap materyalleri ve D-4ST yakıt enjeksiyon basıncının artırılması gibi güncellemelerle birlikte hafif pistonlar kullanılarak daha dayanıklı bir motor elde edildi.

Aynı zamanda yeni modelde sunulacak özel “Pist Paketi’nde” daha iyi soğutma performansı sunan bir donanım tercih edilebilecek. Bu pakette yeni bir alt radyatör, hava girişinde modifikasyonlar ve bir ara soğutucu spreyi yer alıyor. Yeni GR Yaris, üstün turbo üç silindirli motoru, hızlı vites geçişleri için tasarlanan yeni sekiz kademeli GAZOO Racing Direct otomatik şanzıman ile eşleştiriyor.

Özel GR Yaris şasisi daha da güçlendirildi ve kabin içinde kokpit düzeni ve sürüş pozisyonu daha etkileyici bir his için yeniden tasarlandı. Süspansiyon ayarları ve güçlendirilmiş ön amortisör sayesinde, daha iyi yol tutuş, gövde kontrolü ve sürüş performansı elde edildi.

DIŞ TASARIMDA FONKSİYONEL YENİLİKLER

GR Yaris’te yapılan tasarım değişiklikleri, sadece kozmetik güncellemeler olmanın ötesine geçiyor. Profesyonel yarış pilotlarından ve test sürücülerinden alınan geri bildirimlerle güncellenen aracın tüm detayları daha fazla yere basma gücü, yol tutuşu ve daha iyi aerodinamik performans için geliştirildi.

Aracın revize edilen alt ön panjurları, en iyi ağırlık dengesini sağlayacak şekilde optimize edildi. Alt yan panjurlar ise daha iyi soğutma performansını destekliyor. Arka tarafta yenilenen tamponda, sürtünmeyi azaltan ve manevra kabiliyetini artıran güncellemeler yapıldı. Tüm detaylara önem veren Toyota, sis ve geri vites lambalarını da arka ışıklandırma grubuna taşıyarak, hasar riskini azalttı. Benzer şekilde yükseğe konumlandırılmış arka ışıklandırmalar, arkadan gelen sürücülerin GR Yaris’i daha iyi bir şekilde görmesini sağlıyor.

BİR ARABA KENDİNE İKİ ARABA DEVLETE

1600cc altında ÖTV maksimum yüzde 80'ken 1600 ve 2000cc arasında ÖTV yüzde 150'ye kadar çıkıyor. Aradaki fark ise KDV ile birlikte 1.6 litre altındakilerde yüzde 116, 1.6-2.0 litre arasındakilerde yüzde 200'ü buluyor.

Yeni Toyota Yaris GR 1618 cc silindir hacmi nedeniyle yaklaşık yüzde 1'lik büyüklük farkı ile yüzde 116 yerine yüzde 200 vergiye tabi olacak.

YÜZDE 1'LİK FARKLA FAZLADAN 1 MİLYON TL

Toyota GR Yaris'in İngiltere'de 30 bin 165 sterlinden yani güncel kur ile 1 milyon 157 bin 400 TL'ye satılacağı açıklandı. Türkiye'de ise Toyota GR Yaris'in 3 milyon 500 bin TL civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Yeni model yüzde 80'lik ÖTV'ye tabi olsaydı fiyatı 2.5 milyon TL civarından başlayacaktı.

Bu nedenle daha önce Renault Clio RS'te olduğu gibi yeni Toyota Yaris GR'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtamil de oldukça düşük.