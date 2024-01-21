Yeni hibrit motorlu Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa sunuldu: Lansmana özel...

Yayınlanma: 21.01.2024 - 14:54

Güncelleme: 21.01.2024 - 14:54

Citroen, yeni nesil, şarj gerektirmeyen hibrit güç ünitesine sahip C5 Aircross Hybrid 136'yı Türkiye yollarıyla buluşturdu.

Citroen açıklamasına göre, markanın elektrikli mobilite dönüşümündeki atılımı, C5 Aircross ile devam ediyor. Citroen’in karakteristik 'ë' harfiyle birlikte sunulan Citroen C5 Aircross Hybrid 136 beraberinde birçok yenilik getiriyor.

C5 Aircross Hybrid 136’nın yenilikçi hibrit teknolojisi, yeni nesil 136 HP (100 kW) PureTech benzinli motor ve 21 kW elektrik motorundan oluşuyor. Bunlara ek olarak, yeni elektrikli çift kavramalı şanzıman ë-DCS6 ve bazı sürüş koşullarında otomatik olarak şarj olan 48V batarya da mevcut.

Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid 136, emisyonları ve yakıt tüketimini kontrol altında tutarken, araç içi konforu daha da ileriye taşıyarak üstün sürüş keyfi yaşatıyor. Çevreci ve verimliliği ön plana çıkaran özelliklere sahip yeni C5 Aircross Hybrid 136, Citroen'in özel 'ë-Series' donanım versiyonuyla Türkiye'de lansmana özel 1 milyon 860 bin TL’den satışa sunuldu.

'ë-Series' versiyonuna özel olarak 'ë-Series' logosu, siyah tavan ve siyah alaşımlı jantlar standart olarak sunuluyor. İç mekanındaysa yüzde 68 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen açık tonlardaki yeni nesil Alcantara koltuklarıyla daha ferah bir iç görünüm sağlıyor. Bagaj kapağında ve iç mekandaki 'ë' harfini barındıran logolar sayesinde de bu özel seri, diğer modellerden ayrıştırılabiliyor.