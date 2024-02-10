Chery, Avantgarde paketi ile artık daha güçlü! Fiyatlar ve yeni özellikler belli oldu...

Yayınlanma: 10.02.2024 - 16:48

Güncelleme: 10.02.2024 - 16:48

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinin üst donanım versiyonlarıyla yüksek teknoloji ve konfor arayan kullanıcılara yöneliyor.

Yeni nesil bilgi-eğlence sistemine sahip kokpitiyle öne çıkan yeni modeller, artırılan akıllı sürüş sistemleri ve yenilenen tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de şubat ayından itibaren yollara çıkmaya başlayan Avantgarde donanımlı yeni model versiyonları, 24,6 inçlik yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle yepyeni bir sürüş deneyimi vadediyor.

Chery Tiggo 7 Pro Avantgarde

Yeni versiyonuyla üst düzey akıllı teknolojiye sahip bir SUV olarak konumlandırılan Tiggo 8 Pro yeni iç tasarım detayları, Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi, 9 hava yastığı, tam LED sonsuzluk formuna sahip stop tasarımı ve akıllı güncellemeleri sunuyor.

Chery Tiggo 7 Pro Avantgarde

CHERY FİYATLARI AÇIKLANDI

Avantgarde donanımlı Tiggo 7 Pro 1 milyon 603 bin TL, Tiggo 8 Pro ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

Müşterilerinin taleplerini, öneri ve beklentilerini dinleyerek mevcut araçlarının yeni model ve versiyonlarını geliştirip pazara sunduklarını vurgulayan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan şöyle konuştu:

Chery Tiggo 8 Pro Avantgarde

“Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında önemli bir talep karşısında 1.2 milyonu aşan bir satış hacmi ile rekor bir pazar gerçekleşmesine şahitlik ettik. Ve şunu gördük ki artık Türkiye’de her 2 müşterimizden bir tanesi SUV segmentte bir araca sahip olmak istiyor. Bizler de Chery Türkiye olarak bu çok kısa sürede Türkiye’de toplam otomobil satışlarındaki sıralamada ilk 10 içerisinde yer aldık. Geçen yıl Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerimizle ilk 10’a girerken SUV pazarında en çok tercih edilen 4. marka olmayı başardık. Chery olarak C-SUV segmentinde 3’üncü sırada ve D-SUV segmentinde lider konuma ulaştık.''

Chery Tiggo 8 Pro Avantgarde

Turan konuşmasının devamında 2024 yılında amaçlarından şu sözlerle bahsetti:

''Markamızın teknolojik, akıllı sürüş deneyimi yaratan gücünü müşterilerimize ulaştırmak ve bizim için stratejik öneme sahip Türkiye pazarında sürdürülebilirlik adımlarını gerçekleştirmek istiyoruz.”