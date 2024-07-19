Trafikte çarpışan araba: Bir arabayla altı arabayı parçaladı! Dev SUV böyle kayda alındı...

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:47

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:47

New York'ta bir Cadillac Escalade sürücüsünün kasıtlı olarak birkaç araca çarptığı görüldü.

Sürücünün bu davranışı hangi saikle yaptığı belli değil.

Bu kaza çok kısa bir süre içinde binlerce dolarlık hasara neden oldu.

Araç kullanmak bazen öyle sinir bozucu olabiliyor ki, bazen kimi sürücüler arabalarıyla öfkesini çıkarıp bir şeylere çarpmak istiyor. Bu, ilkel bir dürtüdür. İşte böyle bir durumda olan ABD'nin New York kentindeki bir sürücü kayda alındı. Fakat bu araç devasa cüssesi ile Cadillac Escalade olunca ortaya daha da korkunç görüntüler çıktı.

ÇARPIŞMA ANLARI KAMERADA

Olay, Flushing, NY'de 162. Cadde ile Northern Bulvarı'nın kesiştiği yerde meydana geldi. Görgü tanıkları durumu görüntülemeye başladığında, Cadillac Escalade sürücüsü açıkça en az bir arabaya çarpmıştı bile. Büyük SUV'nin ön tamponu zar zor ayakta duracak kadar hasar görmüş ve ızgarası parçalanmıştı.

Bu çarpmaların etkisiyle domino etkisi yaratan bir hasar meydana geldi.

İlk çarpan araç olan Mazda3 bir Mercedes'e, o da bir Chevrolet'ye, o da bir Hyundai'ye çarptı. Bir Cadillac bu araçların çoğunu geçerken, kısa bir süre Hyundai'ye çarpıyor ve bir Prius'a, o da bir Lexus'a çarpıyor. Yani sadece 20 saniye içinde yedi farklı araç, hasar görüyor.

Bunun neden olduğu, sürücünün kim olduğu ya da şimdi ne gibi sonuçlarla karşılaşacağı bilinmiyor. Videodan, caddenin her iki tarafındaki görgü tanıklarının kameralarının kayıtta olduğu anlaşılıyor.