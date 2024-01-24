Elektrikli otomobil satışları bir anda kesilecek! Fiyatlar dibi ne zaman görecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 18:13

Güncelleme: 24.01.2024 - 18:13

Çin'in otomobil endüstrisindeki faaliyetleri son birkaç yılda patlama yaptı ve ülke kısa bir süre önce Japonya'yı dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olarak geride bıraktı.

Pekin'de yetkililerin ülkenin elektrikli araç (EV) üreticilerinin genişlemesini dizginlemek ve engellemekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, ek yeni ürünler için "yetersiz" talep olduğunu söyledi ve hem yerel yetkililer hem de işletmeler tarafından yeni EV projeleri başlatmak için "kör" programlarla başa çıkmak için "güçlü önlemler" alma sözü verdi. "Bazı düzensiz rekabet davranışlarının" farkında olduğunu da sözlerine ekledi.

Tesla Model 3

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN FİYATI DÜŞÜYOR

Elektrikli araç pazarı ve Çin'in bu pazardaki rolü hakkında endişelerini dile getiren tek kişi ise Guobin değil. Gavekal Research'ten Louis Gave bu hafta "En büyük endişe, elektrikli araç pazarının hızla aşırı doymuş hale gelmesi ve kısır bir fiyat savaşının hemen köşede olması" diye yazdı.

Gavekal, "Artık otomobil üreticileri cömert banka kredilerine hazır erişime sahip olduklarına göre, en az direnç gösteren yol, fiyatları ve marjları düşürerek pazar payı kazanmaya ve rekabeti ortadan kaldırmaya çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

BYD Atto 3

MALİYET VE KÂRLILIK UYARISI

Bu nedenlerle elektrikli otomobillerde yapılan indirimlerin hız kazanması bekleniyor. Bu indirimlerden sonuncusu dünyanın en çok elektrikli otomobil satan firması Tesla'dan gelmişti. Yüzde 8'e varan indirimlerin ardından Stellantis CEO'su Carlos Tavares'in Tesla'yı kast ettiği iddia edilen açıklamasında kullandığı sözleri dikkatlerden kaçmadı. Tavares "Fiyatlarını acımasızca düşüren ve kârlılıkları acımasızca çöken bir şirket biliyorum" sözlerini kullandığı konuşmasında "Maliyetlerinizin gerçekliğini göz ardı ederek fiyatlandırmayı düşürürseniz, kan gölüne dönersiniz" uyarısında bulundu. Tavares bu yaşananların ardından bazı otomotiv şirketlerinin batmanın eşiğine gelerek devralınmasına neden olabileceğini vurguladı.

Carlos Tavares

Çinli otomobil üreticileri geçen yıl ülke sınırları dışına yaklaşık 5 milyon araç gönderdi ve bunun büyük bir kısmı Rusya'da patlayan ithalat pazarından kaynaklandı. Avrupa, Çin'den ithal edilen araçların ithalatına henüz yeni başladı. Ancak ithalatın hızla büyüme potansiyeli yüksek ve bu durum hem Batılı otomobil üreticilerini hem de otomobil üreticisi ülkelerin hükümetlerini dehşete düşürüyor. Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce Çinli otomobil üreticilerinin Avrupalı markalara karşı haksız bir avantaj sağlayan devlet sübvansiyonları alıp almadıkları konusunda bir araştırma başlattı.

En büyük ikinci bataryalı elektrikli otomobil üreticisi BYD ise 2023 yılı içinde yüzde 15'e varan oranlarla indirimler yaptı. Hızla büyüyen Çinli üreticilerin Avrupa'da satışlarını artırması ile sürümden kazanma felsefesini benimseyip kârlılığını daha da düşürmesi, rekabet ettiği firmalar ve bu firmaların üretimine ev sahipliği yapan ülkeler için endişe verici bir tehdit olarak görülüyor.

Mercedes EQS

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN FİYATI NE ZAMAN DİBİ GÖRECEK?

Çin'de elektrikli otomobil üretiminde uygulandığı iddia edilen sübvansiyon için yapılan araştırmasının sonuçlanmasının ardından Avrupa'da alınacak kararlar ve üretim hızının talebin çok daha altında düşmesi ile üreticilerin birbiri ile girecekleri 'indirim savaşları' fiyatların dibi görmesini sağlayabilir.

Böyle bir durumun oluşmasındaki en büyük etkiyi yeni yapılan elektrikli otomobil fabrikalarının devreye girmesi oluşturacaktır. Dolayısı ile fiyatlarda sert düşüşün 2024 sonlarında ortaya çıkma potansiyeli yüksek gözükürken elektrikli otomobil fiyatları bu tarihte dibi görebilir.