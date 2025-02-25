Çin şikayet etmişti: Dünya Ticaret Örgütü Türkiye'nin araç ithalatını inceliyor!

Türkiye'nin Çin'den elektrikli araç ithalatına yönelik uyguladığı önlemler, Dünya Ticaret Örgütü tarafından incelenmeye alındı. Çin'in talebi üzerine başlatılan süreç, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinde dikkat çeken bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Çin şikayet etmişti: Dünya Ticaret Örgütü Türkiye'nin araç ithalatını inceliyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:43

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Türkiye ile Çin arasında elektrikli araç ithalatına yönelik başlattığı incelemeyi duyurdu.

DTÖ, Çin'in Türkiye'nin elektrikli araçlar ve Çin'den ithal edilen diğer bazı araç türlerine yönelik aldığı önlemleri gözden geçirme talebini kabul etti. Çin, ocak ayında Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurarak, Türkiye'nin Çin'den elektrikli araç ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini incelemeye almasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Pekin, Ankara'nın elektrikli araçların ithalatı konusunda getirdiği gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etmişti.

Yetkililer yapılan açıklamada, "Türkiye'nin aldığı ayrımcı önlem, DTÖ kurallarına aykırıdır ve doğası gereği korumacıdır. Türkiye'yi DTÖ kurallarını uygulamaya ve derhal bu önlemleri düzeltmeye çağırıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu.

Türkiye, Haziran 2024 itibarıyla Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulayacağını ve 2024 yılının sonuna kadar plug-in hibrit araçların ithalatına katı düzenlemeler getireceğini açıklamıştı.




Etiketler: #Çin #türkiye #elektrikli araç #Dünya Ticaret Örgütü

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