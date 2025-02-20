Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın!

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:59

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Oto Sanayi Sitesi (OTASANSİT) C 22'nci Sokak'ta bulunan otomotiv yağ bayisinde, saat 08.30 sıralarında çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

 


Etiketler: #Bursa #Yangın #sanayi #oto sanayi

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