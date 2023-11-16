Çin'de elektrikli satışı aylık 1 milyona ulaştı: Rekabet nefes kesti

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:12

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:12

Çin'de elektrikli otomobil satışlarında ekim ayında bir önceki rekor ay olan eylül 2023'e kıyasla 52 bin daha fazla adede ulaşıldığı sonucuna ulaşıldı. Bu da yüzde 5,75'lik bir artış anlamına geliyor. Ekim 2022 ile karşılaştırıldığında ise satışların yaklaşık yüzde 34 arttığı görüldü. Geçen yılın aynı aynı ayında 714 bin yeni enerji aracı satılmıştı. CAAM rakamları üreticilerin toptan satış rakamlarını ifade ediyor. Bu satış rakamları Çin'de satılan araçlara ek olarak, ihracat için Çin'de üretilen araçları da içeriyor.

Yeni enerji araçları arasında plug-in hibritler, bataryalı elektrikli araçlar ve yakıt hücreli araçlar yer alıyor.

Geçen ay satılan 956 bin NEV'in 646 bini tamamen bataryalı elektrikli araçlardan, 310 bini ise plug-in hibritlerden oluşuyor. Bu da yüzde 67,6'ya 32,4'lük bir orana karşılık geliyor. Yakıt hücreli araç satışı ise 500 civarında kaldı.

BYD Tang

ELEKTRİKLİLERDE YENİ REKOR

646 bin bataryalı elektrikli (BEV) satışı da ayrıca yeni bir rekoru ifade etti. Eylül ayına kıyasla satılan tamamen elektrikli araç sayısı yüzde üç artarken, Ekim 2022'ye kıyasla yüzde 19'luk bir artış söz konusu oldu. Plug-in hibrit araçlardaki büyüme ise daha da büyük oldu ve eylül ayına göre yüzde 11,9 ve yıllık bazda yüzde 80,2 daha fazla satıldı.

Tüm tahrik türlerinde Çin otomobil pazarının tamamı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında büyüyerek 2,853 milyon adede ulaştı. Sonuç olarak, NEV payı yüzde 33,5 olurken, tamamen elektrikli otomobiller yüzde 22,6'lık bir pazar payına ulaştı. PHEV'ler için rakam yüzde 10,9 olurken, 500 adetlik FCEV yüzde 0,017'lik bir pazar payına sahip oldu.

Üreticiler açısından bakıldığında, pazar lideri BYD için de yeni bir rekor ayı oldu. BYD ilk kez bir ay içinde şarj bağlantılı 300 binden fazla araç sattı. Tam rakam 301 bin 95 olup, 165 bin 505 BEV ve 135 bin 590 PHEV'ye bölünmüştür. BYD'nin toplam 30 bin 521 yeni enerji aracı da ihraç edildi.

Tesla Model 3

TESLA GERİDE KALIYOR

BYD BEV liderliğini artırıyor. Tesla ekim ayında Çin'de üretilen 72 bin 115 elektrikli otomobil sattı, bunların 43 bin 489'u ihraç edildi ve 28 bin 626'sı Çin'de satıldı.

Çinli start-up ve VW ortağı Xpeng de ekim ayında yeni bir rekor kırarak 20 bin 2 araçla ilk kez 20 bin sınırını aştı. Büyüme, 8 bin 741 adetlik satışla yeni G6 EV SUV'dan kaynaklandı. Avrupa'da da faaliyet gösteren Nio, satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 59,8 oranında artırdı, ancak ekim ayında sattığı 16 bin 74 araçla Xpeng'in gerisinde kaldı.

XPENG G9

XPENG, LEAPMOTOR VE NIO YARIŞI

Stellantis'in yeni ortağı Leapmotor da yarışda yer alıyor. Ekim ayında satılan 18 bin 202 araçlık satış Leapmotor için de yeni bir rekoru temsil ediyor. Geely markası Zeekr da sürekli büyüme ile arkadan yaklaşıyor ve 13 bin 77 yeni Zeekr satıldığı, marka için de bir rekoru temsil ettiği ifade ediliyor. Neta ise ekim ayında hafif bir düşüş kaydetti ve 12 bin 85 araç satışı yapabildi. Bu rakamlarsa eylül ayına kıyasla yaklaşık yüzde 8,5'lik bir düşüşü temsil etti. Böylece Neta; Seres ve Huawei'nin premium NEV markası Aito'nun hemen gerisine düştü. Aito ekim ayında 12 bin 700 adetlik satış kaydetti ve bunların 10 bin 547 adedini M7 SUV oluşturdu.

Leapmotor T03

BAIC, CHANGAN, VOYAH...

BAIC BJEV dört haneli rakamlarda kalmaya devam etii. Geçen yılın aynı döneminde 5 bin 569 adet olan aylık satışlar ekim ayında 7 bin 14 adede ulaştı. Dongfeng'in NEV markası Voyah 6 bin 67 araç satarken, Avatr (Changan, Huawei ve CATL'den) 3 bin 888 adetlik satışa ulaştı.