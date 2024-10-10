Çin'de elektrikli scooter patladı: Kayda alınan görüntüler dehşete düşürdü!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:30

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:30

Araç kamerası görüntüleri bir elektrikli scooter'ın kavşakta patladığı anı yakaladı.

Yetkililer yangını neyin tetiklediğini belirlemek için patlamanın nedenini araştırıyor.

Patlamanın ardından sürücünün hayatta kaldığı ve olay sırasında etrafta bulunan hiç kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Elektrikli scooter ve motosikletlerin popülaritesi dünyanın birçok bölgesinde arttı.

SANİYELER İÇİNDE PATLADI

Olay 7 Ekim'de Shenzhen'in Longhua bölgesinde akşam saat 7 sularında meydana geldi ve şans eseri yakındaki bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde elektrikli scooter'ın alev alarak havaya kıvılcımlar saçmasının ardından yaşanan kritik anlar yer alıyor. Yakın tehlikeyi sezen sürücü, alevlerin yoğunlaşması üzerine scooter'ı kavşağın ortasında hızla terk ediyor.

Scooter yere düştükten kısa süre sonra ve sürücüsü sadece birkaç santim uzağındayken patlayarak büyük bir alev topu oluşturuyor ve havaya dumanlar yayıyor. Sürücü hızla kaçıp vücudunu saran alevleri söndürmek için umutsuz bir çabayla olay yerinden uzaklaşırken görülebiliyor.

Kazanın ardından Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntülerde adamın gövdesinde, yüzünde ve bacaklarında yanıklar oluştuğu ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerine gelmesini beklerken üstsüz bir şekilde ayakta kaldığı da görüldü.

MODİFİYE AYRINTISI

Çin medyası, bazı tanıkların scooter'ın modifiye edilmiş olabileceğini ve bunun da yangın ve patlamaya katkıda bulunabileceğini düşündüklerini, ancak bunun doğrulanmadığını bildirdi.







