Çin'de otomobil satışlarında büyük düşüş! Eylülden bu yana ilk kez...

Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:46

Güncelleme: 12.02.2025 - 14:46

Otomobil üreticileri dünyanın en büyük otomobil pazarındaki yoğun rekabete hazırlanırken Çin'in otomobil satışları ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 12 düşerek eylül ayından bu yana ilk ve neredeyse son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Binek araç satışları, geçen yılın şubat ayına kıyasla bu yılın ocak ayında başlayan 'Yeni Ay Yılı' için değişen zamanlamalar nedeniyle ilk iki ayda büyük dalgalanmalar gösterme eğiliminde.

Analistler, bu yılki talebin bir kısmının, otomobil üreticilerinin 2024 yılı sonunda yıllık satış hedeflerini tutturmak için yarışması ve tüketicilerin geçen ay sübvansiyonun uzatılacağı açıklanmadan önce hükümet sübvansiyonlarından yararlanmak için acele etmesi nedeniyle önden yüklenmiş olabileceğini söyledi.

Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) açıkladığı verilere göre, yeni enerji araçları olarak bilinen elektrikli araç ve plug-in hibrit satışları yıllık yüzde 10,5 artışla toplam satışların yüzde 41,2'sini oluşturdu.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, “Ay Yeni Yılı öncesi geleneksel olarak kırsal bölgelerde araba alımlarının en yoğun olduğu dönemdir ve talep çoğunlukla ilk kez araba alacaklardan gelir ve benzinli araçlar daha büyük bir oran oluşturur” ifadelerini kullandı.

2025 yılının tamamı için NEV satışlarının, geçen yıl yüzde 47 olan toplam otomobil satışlarının yüzde 57'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı, genişletilmiş sübvansiyonlara rağmen bu yıl daha yavaş satışlara hazırlanırken, BYD dahil olmak üzere elektrikli araç devleri üst üste üçüncü yıl için fiyat savaşında rekabet ediyor.

BYD pazartesi günü gelişmiş otonom sürüş özelliklerine sahip elektrikli araçların giriş fiyatlarını 9 bin 555 dolara kadar düşürerek Tesla gibi rakiplerinin çok altında kaldı.

Tesla Çin'de indirim ve finansman teşviklerini genişletirken, Xpeng ve Nio bazı modeller için beş yıla kadar sıfır faizli finansman sağladı.

CPCA verilerine göre, otomobil ihracatı ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 380 bin adede yükseldi ve aralık ayındaki yüzde 6 seviyesinden yavaşlayarak durgun bir başlangıç yaptı.