Citroen'den şubata özel teklifler: İşte model model kampanyalar...
Citroen, şubat ayına özel kredi seçenekleriyle binek ve hafif ticari araç modelleri için finansman kampanyasını duyurdu. İşte model model kampanyalar...
Citroen'den yapılan açıklamaya göre, marka şubat ayındaki finansman kampanyalarıyla yeni bir binek veya hafif ticari Citroen modeli satın almak isteyen sürücüleri bekliyor.
CITROEN C4
Citroen, yeni C4 modelinde 200 bin lira için 12 vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
CITROEN C4 X
Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan, güncellenen tasarım ve teknolojisiyle yeni C4 X'in Max donanımlı versiyonuna özel şubat ayında sunulan 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi avantajı, Citroen sahibi olmak isteyenlere avantajlı imkanlar sağlıyor.
CITROEN BERLINGO
Citroen'in, 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoruyla öne çıkan Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.
CITROEN JUMPY SPACETOURER
Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatler için de kullanılan Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.
CITROEN JUMPER
Citroen, Jumper modelini 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.
CITROEN JUMPY
Citroen Jumpy modeline ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanları ile sahip olunabiliyor.
ELEKTRİKLİ CITROEN MODELLERİ
Şubat ayının avantajlı kampanyalarından biri de sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda yeni C4 ve yeni C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve yeni e-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli cazip kredi teklifleri sunuyor.
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