Citroen'den şubata özel teklifler: İşte model model kampanyalar...

CITROEN JUMPY SPACETOURER

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatler için de kullanılan Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.