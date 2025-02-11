Toyota'dan şubat ayına özel kampanyalar

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:45

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:45

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın ÖTV muafiyetine uygun yerli modelleri arasında Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hybrid ve Corolla Benzinli modelleri öne çıkıyor.

TOYOTA COROLLA

Corolla Benzinli modelinde 290 bin lira indirim fırsatıyla birlikte 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Corolla Sedan'ın tam hibrit versiyonu ise 1 milyon 830 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid ise 1 milyon 757 bin liradan başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

TOYOTA COROLLA CROSS

Toyota'nın kısa zamanda büyük beğeni toplayan ve SUV segmentinde sunduğu Corolla Cross Hybrid modeli ise 300 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 780 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonları için 200 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 1.49 faiz oranlı kredi fırsatı da sunuluyor.

TOYOTA HILUX

Toyota'nın hafif ticari araç modelleri de şubat fırsatları kapsamında büyük ilgi görüyor. Hilux modeli 116 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 943 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

TOYOTA PROACE CITY

Proace City modeli 1 milyon 188 bin liradan başlayan fiyatlarla, Proace City Cargo modeli ise 893 bin 500 liradan satışa sunuluyor. Proace City Cargo müşterileri için 175 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi fırsatı da kampanya kapsamında yer alıyor.

Şubat ayı boyunca Toyota'nın Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modellerinde indirimlerin yanı sıra ALJ Finans tarafından sunulan özel kredi imkanları da müşterilere sunuluyor. Tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri için binek ve hafif ticari araç modellerinde, bireysel müşteriler için ise hafif ticari araç modellerinde yüzde 100'e kadar kredi avantajı sağlanıyor.