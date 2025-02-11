Tüm DS Automobiles modellerinde şubata özel kampanyalar: 800 bin TL taksitli...

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:48

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:53

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, şubata özel satın alma teklifleriyle, 'premium' sınıf otomobile sahip olmak isteyenlere avantajlar sağlıyor.

800 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

DS Automobiles'in şubat ayı teklifleri kapsamında, DS 7'nin OPERA BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla müşterileri bekliyor.

DS 4 PALLAS BLUEHDI

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli, 600 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği imkanlarıyla, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanağıyla satın alınabiliyor.

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor. DS 7'nin ön tasarımında yer alan 'DS PIXEL LED VISION 3.0' farlar, 'DS LIGHT VEIL' gündüz farlarını da kapsayarak moda ruhunu yansıtıyor.