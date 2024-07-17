Çin'den gelen Volkswagen ve BMW modellerine vergi indirimi!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:54

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:54

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, Avrupa Komisyonu'nun Volkswagen ve BMW şirketlerine, iki otomobil üreticisinin Çin yapımı elektrikli araç ithalatında gümrük vergilerini düşürmeyi düşünebileceği sinyalini verdiğini söyledi.

Kaynaklar, Avrupa Komisyonu'nun iki otomobil üreticisini sözde işbirliği yapan şirketler olarak sınıflandırmaya istekli olduğunu ve bu sayede Çin yapımı modellerinde mevcut planlara göre %37,6'lık bir tarifeden %20,8'lik bir tarifeye hak kazanacaklarını söyledi.

BMW'nin Çin yapımı elektrikli Mini'si ve Volkswagen'in SEAT markası tarafından üretilen Cupra Tavascan, tarife duyurusu öncesinde Brüksel'in örnek analizinin bir parçası değildi, bu da otomatik olarak en yüksek tarife seviyesine tabi tutuldukları anlamına geliyor.

Eğer kabul edilirse bu, Brüksel'in, Çin'de otomobil üretip bölgeye ithal ettikleri için Avrupa'nın önde gelen otomobil üreticilerinden bazılarına zarar verecek tarifeler konusunda ilk ve erken bir uzlaşma olacak.

TESLA KENDİ ORANINI TALEP ETTİ

Alman otomobil endüstrisi de tarifelere karşı çıktı çünkü Alman otomobil üreticilerinin geçen yıl gelirlerinin üçte birini elde ettiği Çin'den misilleme gelmesinden endişe ediyor. ABD'li otomobil üreticisi Tesla kendi tarife oranını talep etti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki kaynak, kararın henüz nihai olmadığını söyledi. Volkswagen yorum yapmayı reddetti. BMW ise yorum yapmak için müsait değildi.

Brüksel'in şimdilik ön hazırlık niteliğindeki tarifelerle ilgili nihai kararını vermesi için sonbahara kadar süresi var.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, soruşturma sırasında Çin'de henüz bataryalı-elektrikli otomobil üretmeyen şirketlerden gelen bir dizi talebi incelediklerini ve sürecin ilerleyen aşamalarında nihai bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Sözcü, “İlgili taraflar Komisyon'un önerisi hakkında bilgilendirilecek ve herhangi bir kesin önlemin yayımlanmasından önce yorum yapma fırsatına sahip olacaklar” dedi.