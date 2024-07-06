Çin'in dev otomobil üreticisi Avrupa Komisyonu'ndan duruşma talep ediyor

Yayınlanma: 06.07.2024 - 16:24

Güncelleme: 06.07.2024 - 16:24

Çin'in SAIC Motor şirketi cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Çin malı elektrikli araçlara yönelik geçici gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Avrupa Komisyonu'ndan karşılaştığı ekstra vergilerle ilgili bir duruşma talep edeceğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu, soruşturma sırasında SAIC tarafından sunulan bazı bilgileri ve karşı argümanları gözden kaçırdı" dedi.

SAIC'in talebi, Komisyon'un Çin'in elektrikli araç pazarına yönelik dokuz aylık soruşturmasının bulgularını yayınlamasından bir gün sonra geldi ve Brüksel'in şimdiye kadarki en büyük ticaret davasını desteklemek için topladığı kanıtlar hakkında fikir verdi.

17,4 ile %37,6 arasında değişen geçici vergiler, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in devlet sübvansiyonları ile üretilen ucuz elektrikli araçlardan oluşacak bir sel tehdidi olarak tanımladığı durumu önlemek üzere tasarlanmıştır.

Rapor, Çin hükümetinin ve SAIC'in soruşturmada işbirliği yapma konusundaki isteksizliğini detaylandırarak SAIC'e %37,6'lık en yüksek gümrük vergisi oranının uygulanmasını haklı çıkarıyor. Diğer Çinli otomobil üreticileri BYD ve Geely sırasıyla %17,4 ve %19,9'luk daha düşük gümrük vergileriyle karşı karşıya. Bu oranlar AB'nin otomobil ithalatına uyguladığı %10'luk standart gümrük vergisine ek olarak uygulanıyor.

Bununla birlikte, tarifelerin geçici olduğu dört aylık bir süre var ve Pekin geniş kapsamlı misilleme tehdidinde bulunurken iki taraf arasında yoğun görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Geçici vergilerin AB resmi gazetesinde ilan edilmesinin ardından, Çin ve elektrikli araç üreticileri gibi ilgili tarafların yorum yapmak için 18 Temmuz'a kadar süreleri var. Ayrıca duruşma talep edebilirler.

Müzakereler devam ederken, otomobil üreticileri geçici oranlara göre fiyatlandırma stratejilerini yeniden değerlendiriyor.

Lufthansa cuma günü ITA'nın mali sağlığı konusunda yatırımcılara güvence vermeye çalıştı.

Sino Auto Insights danışmanlık şirketinin kurucusu Tu Le, "China EV Inc için en çok endişe yaratan şey, ürünlerinin bu uluslararası pazarlarda nasıl karşılanacağına dair belirsizlikti," dedi ve şöyle devam etti:

"Ancak ABD ve AB'nin gümrük tarifeleri ve oranları konusunda anlaşmaya varmasıyla birlikte, artık küresel stratejilerini bu yeni normali içerecek şekilde ayarlayabilirler gibi görünüyor."

SAIC'in Fransa'daki iştiraki MG'nin bir sözcüsü Reuters'a verdiği demeçte, otomobil üreticisinin stoklarında "fiyatları artırmadan kasım ayına kadar yetecek kadar" MG4 aracı bulunduğunu söyledi.