Tesla otomobilleri ilk kez Çin hükümetinin satın alma listesinde

Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:32

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:32

Çin'in resmi medya kuruluşu The Paper'ın yayımladığı habere göre, Tesla'nın (TSLA.O) en çok satan Model Y modeli, Çin'de yerel bir hükümetin hizmet aracı olarak satın alabileceği elektrikli ve plug-in hibrit modeller listesine dahil edildi.

Paper, Tesla'nın otomobillerinin Çin'de ilk kez devlet alımları için uygun hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyalet hükümeti, 6 Haziran'da yaptığı bir hükümet açıklamasında parti, hükümet ve kamu kuruluşları tarafından hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 56 parti yeni enerji aracı alımı yayımladı.

VOLVO DETAYI

Tesla'nın Şangay fabrikasında üretilen Model Y ve Volvo Cars'ın XC40'ı dışında, diğer 54 partinin tamamı Çin markalı elektrikli ve hibrit araçlardan oluşuyor. Volvo Cars, Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Group'a ait.

Ne hükümet ne de Çin medyası Jiangsu eyalet hükümetinin satın alabileceği Model Y otomobillerinin sayısını belirtmedi.

Tesla'nın otomobillerinin Çin'deki bazı hükümet ve askeri yerleşkelere girişi yasaklanmıştı.

Kısıtlamalar, nisan ayında Çin'deki Tesla filoları tarafından veri toplanmasının uyumlu olduğunu söyleyen ülkenin en büyük otomobil endüstrisi birliğinden onay aldıktan sonra kaldırıldı.

Yurtdışında Çin otomobillerine olan talebin gümrük vergisi beklentisiyle gölgelenmesi ve yurtiçinde rekabetin yoğunlaşması nedeniyle Tesla'nın Çin yapımı araç teslimatları ilk yarıda 2023'ün aynı dönemine kıyasla %9 düştü.

Ancak Tesla CEO'su Elon Musk'ın nisan ayı sonunda Başbakan Li Qiang ile görüşmek üzere Çin'e yaptığı gezi işe yaramış görünüyor.

TESLA'YA DESTEK ARTTI

Çin, ABD ile teknoloji rekabeti konusunda devam eden gerginliklere rağmen, bu yıl ülkede bir veri eğitim merkezi kurmayı ve Tam Otomatik Sürüş yazılımını kullanıma sunmayı planlayan Tesla'ya desteğini artırdı.