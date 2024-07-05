Toyota başkanı özür dilemişti! Sertifika soruşturması tamamlandı: Başka bir hata yok açıklaması...

Yayınlanma: 05.07.2024 - 18:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 18:00

Dünyanın en çok satan otomobil üreticisi, son 10 yıldaki tüm yerli modellerinin sertifikasyon sürecine ilişkin soruşturmasını tamamladıktan sonra bulgularını Japonya ulaştırma bakanlığına bildirdiğini söyledi.

Toyota ve diğer dört Japon araç üreticisi haziran ayı başlarında araçların sertifikalandırılması için başvuruda bulunurken hatalı ya da manipüle edilmiş veriler sunduklarını kabul etmişlerdi.

Şirketler, Toyota'nın Daihatsu kompakt otomobil birimindeki bir güvenlik testi skandalının ardından ulaştırma bakanlığının sertifikasyon uygulamalarının endüstri çapında kontrol edilmesini emretmesinin ardından soruşturmayı yürüttü.

Toyota, yaptığı açıklamada, ulaştırma bakanlığının rehberliği doğrultusunda önlemler almaya devam edeceğini söyledi.

Otomobil üreticisi, sertifikasyon başvuruları sırasında araç emisyonları ve yakıt verimliliğiyle ilgili konuları araştırmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu için soruşturmasını bugün tamamlayabildi.

Akio Toyoda

DESTEK REKOR SEVİYEYE DÜŞTÜ

Daihatsu skandalının ardından Toyota, iki vekalet danışmanının yönetim kaygıları nedeniyle yeniden seçilmesine karşı oy kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından yıllık genel kurul toplantısında hissedarların Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'ya verdiği desteğin %72 gibi rekor bir seviyeye gerilediğini gördü.