Çinli otomobil devleri bu kez Tayland'a yöneldi: Yatırımlar Türkiye'yi yine es geçti

Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Tayland'da elektrikli araçlar için ilk batarya montaj tesisini açıyor. Changan da Tayland'da bir fabrika kurmak istiyor ve burada elektrikli otomobiller için büyük bir fabrika planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:12
Çinli otomobil devleri bu kez Tayland'a yöneldi: Yatırımlar Türkiye'yi yine es geçti
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Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Tayland'da elektrikli araçlar için ilk batarya fabrikasını açtı. Chonburi eyaletindeki 12 hektarlık batarya fabrikası yılda 50 bin adet üretim kapasitesine sahip. Fabrika iki ana bölüme ayrılmış. İlk alan tamamen otomatik olan batarya montajı için, ikinci alan ise 60'tan fazla işlem içeren batarya standart testi için üretim yapacak şekilde tasarlandı.

SAIC Motor'un Charoen Pokphand Group ile ortak girişimi olan SAIC Motor-CP'nin başkanı Zhao Feng'e göre tesise yaklaşık 13,9 milyon ABD Doları yatırım yapıldı. SAIC'in MG markası 2019'dan bu yana Tayland'da elektrikli otomobil satıyor ve bugüne kadar 18 binden fazla satış gerçekleştirdi. 

100 BİN ARAÇ KAPASİTELİ FABRİKA

Bir başka Çinli otomobil üreticisi Changan da Tayland'da mağaza açmak istiyor. Changan, Rayong eyaletinde 40 hektarlık bir arazi satın alarak, Tayland pazarı ve komşu ASEAN ülkelerinin yanı sıra 2025 yılından itibaren Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi diğer pazarlara ihraç edilmek üzere elektrikli otomobiller üretecek ve ilk etapta yıllık 100 bin araç kapasitesine sahip olacağını duyurdu.

Gotion High-Tech, Neta ve Aiways de elektrikli araçlar üretmek ya da batarya montajı yapmak üzere tesisler kurmayı planlıyor. Çin'in otomobil üreticileri de şu anda Tayland'daki satış pazarında büyük bir sıçrama yapıyor. Tayland Endüstri Derneği'ne göre, 2023 yılının ilk yarısında Tayland'daki elektrikli araç satışlarının yüzde 70'inden fazlasını Çinli markalar oluşturacak.


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