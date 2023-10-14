Citroen Ami satışlarında Türkiye 3. oldu

Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:21

Güncelleme: 14.10.2023 - 13:21

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, Türkiye'de online satış kanallarından sunduğu ilk model olan Citroen Ami ile başarısını sürdürüyor.

Aralık 2021'de kurumsal, Haziran 2022'de de bireysel müşteriler için siparişe açılan ve kısa sürede online satış rekoru kıran Citroen Ami, eylül sonu itibarıyla 1.908 adetlik toplam satışa ulaştı.

9 farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretilen ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy de eklendiğinde, toplam satışlar 2 bin 752 adedi buldu. Mobilite alanında yeni bir segment yaratan ve geniş bir yaş aralığında kullanıcı profiline ulaşan Citroen Ami, hem bireysel müşteriler hem de kurumsal firmaların kısa mesafelerdeki mobilite ihtiyaçlarını karşılayarak popülerliğini sürdürüyor.

9 ülkede satılan Citroen Ami'nin Türkiye’deki satış başarısı, Türkiye'nin Citroen Ami satılan ülkeler arasında üçüncü sırada yer almasını da sağladı.

TÜRKİYE 3. SIRADA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Citroen Ami, pek çok ilki denedikleri, risk aldıkları ancak cesaretle yönettikleri bir sürecin sonucunda Türkiye'nin, Citroen dünyası içinde en fazla Citroen Ami satılan üçüncü ülke olmasını sağladığını belirtti ve şöyle konuştu:

''Haziran 2022'de ilk defa yüzde 100 online olarak satışa sunduğumuz Citroen Ami’nin, 50 adet ile sınırlı ilk bölümü yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı. Bunun öncesindeki ilk 4 aylık dönemde 400 civarında kurumsal müşterimiz ile de buluşmuştu.

Benzer bir rekoru, yaklaşık 1,5 yıl sonra, her 40 saniyede 1 online satışı gerçekleşen Citroen My Ami Buggy'de de yaşadık. Siparişleri almaya başladığımız Aralık 2021'den Eylül 2023 sonuna kadar, 100 adet Citroen My Ami Buggy'yi de dahil ettiğimizde toplam 2 bin 752 adetlik bir satış başarısına imza attık.''