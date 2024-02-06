Citroen Ami'nin satış rakamları açıklandı: 'En fazla satılan 3. ülke Türkiye'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:02

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:02

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, yenilikçi modelleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Citroen Türkiye, mikromobilite alanında yaptığı satışlarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Markanın mikromobilite alanındaki yenilikçi modeli Ami, kısa sürede büyük bir satış başarısına imza attı. Markanın Türkiye’de online satış kanallarından sunduğu ilk model olan Citroen Ami, Aralık 2021’de kurumsal, Haziran 2022’de de bireysel müşteriler için siparişe açılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, şunları kaydetti:

''Citroen Ami, 2023 yılını 2 bin 848 adetlik satışla geride bıraktı. Rekor seviyedeki bu satış rakamıyla Citroen Türkiye, geçen yıl dünya çapında en fazla Ami satılan 3. ülke oldu. 9 farklı ülke için sınırlı olarak 1000 adet üretilen ve Türkiye için de kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy modeli de bir başka başarıya imza attı ve Türkiye’de satışa sunulduğu andan itibaren stokunun tamamı sadece 40 dakikada tükendi. Citroen Ami, elektrikli mobilitenin en ulaşılabilir çözümlerinden biri. Ami’nin ne kadar tercih edilen bir model olduğunu satış adetlerindeki başarısıyla da görüyoruz.''

''Mobilite alanında yeni bir segment ortaya çıkaran ve geniş bir yaş aralığında kullanıcı profiline ulaşan Citroen Ami, hem bireysel müşteriler hem de kurumsal firmaların kısa mesafelerdeki mobilite ihtiyaçlarını karşılayarak popülerliğini sürdürüyor'' diyen Alkım sözlerini şöyle tamamladı:

''Citroen Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatında sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor. Tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami, özgürce erişim sağlayıp, kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor.''