Citroen Berlingo ve e-Berlingo yeni görünüme kavuştu: Ekran büyüdü, koltuklar değişti

Yayınlanma: 13.12.2023 - 18:17

Güncelleme: 13.12.2023 - 18:17

Makyajlı Citroen Berlingo görücüye çıktı. Popüler minibüs tabanlı insan taşıyıcı, kısa süre önce tanıtılan Citroen e-C3 elektrikli süperminiden esinlenerek oldukça kapsamlı bir yenileme aldı.

Citroen Berlingo ve tamamen elektrikli e-Berlingo varyantının ön kısmı, markanın e-C3'te ortaya çıkan yeni tasarım dilini benimsemek üzere tamamen yeniden tasarlandı. İddialı görünüm, tek bir panelden oluşan bir ızgara ve tampon, LED aydınlatma tasarımı ve markanın ticari markası çift chevron logosunu yansıtan siyah bir şeritle çevrili yeni Citroen rozetini içeriyor.

Berlingo ve e-Berlingo'nun geri kalanı eskisi gibi görünmekle birlikte, Citroen'in her iki kanattaki imza niteliğindeki 'airbump'ları da daha pürüzsüz bir hal aldı.

Fransız MPV'nin içinde, 10 inçlik dokunmatik ekrana sahip yeni bir gösterge paneli tasarımı ve yapılandırılabilir 10 inçlik yeni bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca selefi gibi ayrı kollar kullanmak yerine ses sistemi ve hız sabitleyici kontrollerini içeren yeni bir düz tabanlı direksiyon simidi tasarımı da bulunuyor.

Citroen ayrıca Berlingo ve e-Berlingo'ya ilk kez özel kumaşlı ve üç renkli döşemeli meşhur yumuşak Advanced Comfort koltuklarını ekledi. Ancak bunlar yalnızca daha yüksek özellikli modellerde mevcut olacak.

Berlingo ve e-Berlingo, M 4,40 metre uzunluğunda, XL ise 4,75 metre uzunluğunda olmak üzere iki gövde uzunluğunda satışa sunulmaya devam edecek ve ikincisi, yedi koltuklu hale getirmek için ekstra bir koltuk sırası veya sürücü koltuğu hariç tümü katlandığında 4.000 litreye kadar kargo alanı sunmaya devam edecek.

Citroen'in makyajlı insan taşıyıcısında odaklandığı tamamen elektrikli e-Berlingo, artık tek bir şarjla eskisine göre yaklaşık yüzde 20 artışla 320 kilometre menzile sahip. Menzil artışı yeni 50kWh LFP (lityum ferro fosfat) batarya sayesinde gerçekleşiyor. Bu batarya e-C3'ün kullandığı batarya kimyasının aynısı. Düşük sıcaklıklarda daha pahalı güç paketleri kadar verimli değil, ancak Citroen isteğe bağlı bir ekstra olarak kabini ısıtan ve kışın otomobilin pil verimliliğini artırmaya yardımcı olan bir ısı pompası sunacağını belirtti.

Akünün şarjı azalmaya başladığında, e-Berlingo'nun 100kW'lık maksimum şarj hızı 30 dakika içinde yüzde 0 ila 80'lik bir dolum sağlarken, 50kWh'lik akünün tipik bir 7,4kW'lık ev duvar kutusundan tamamen şarj edilmesi ise yedi buçuk saat sürüyor. Citroen ayrıca e-Berlingo'ya yeni bir rejeneratif frenleme sistemi eklemiş olup, direksiyon simidinin arkasında üç güç arasında geçiş yapmak için elcik de kullanmış.

Makyajlı Berlingo ve e-Berlingo serisinin fiyatlandırması henüz açıklanmadı, ancak eski modellere kıyasla çok fazla bir artış beklenmiyor. 6 ileri manuel vitesli dizel 1.5 blueHDI Feel Bold donanımlı Citroen Berlingo şu anda 873 bin TL'ye satılıyor.