Citroen marka tarihinin en çok satan modeli değişti: Yeni kral açıklandı

Citroen C3, 20 yıldan fazla bir sürede ulaştığı 5,6 milyon adetten yüksek satış rakamıyla Citroen 2 CV'yi geride bırakarak marka tarihinin "en çok satan modeli" unvanını kazandı.

AA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:19
Citroen marka tarihinin en çok satan modeli değişti: Yeni kral açıklandı
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Citroen açıklamasına göre, başarı hikâyesini 4'üncü nesliyle devam ettirecek yeni C3, aynı zamanda Avrupa'da üretilen ilk B segment elektrikli otomobil olarak da öne çıkıyor.

Siparişe açıldığı ilk bir ayda satışa sunulduğu 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş almasıyla da yeni e-C3 dikkat çekti.

Citroen C3, ilk nesil modelin 'kubbe' silueti, ikinci neslin Zenith ön cam tasarımı ve ardından gelen son neslin crossover karakteriyle rakiplerinden sıyrıldı. Bununla C3 model ailesi, markanın ikonik 2 CV modelini tahtından indirerek tüm zamanların en çok satan Citroen modeli olmayı da başardı.

Yollara ilk olarak 2002'de çıkan Citroen C3, bugüne kadar 5,6 milyon adetten fazla satışa ulaştı. Bu yıl 75'inci yaşını kutlayan 2 CV ise 41 yıllık kariyerinde 5,1 milyon üretilmişti.

Citroen, C3'ün 4'üncü nesil ile bu başarı hikâyesini daha da ileriye taşımayı hedefliyor. 


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