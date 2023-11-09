Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2023 Perşembe, 15:39
Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

Yeni Kia EV9 boyutları ve sahip olduğu çok sayıda teknolojiyle dikkat çekiyor.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

Kia, aile SUV'u EV9 ile sessiz, konforlu ve oldukça iyi sürüş performansı ortaya koyuyor.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

Yedi koltuklu elektrikli araç pazarında büyük elektrikli modellerde rakebet henüz yaşanmıyor. Ancak bu durumun yavaş yavaş sonuna geliniyor.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

Volvo EX90'ın 2024'te çıkacak amiral gemisinin yanı sıra Jeep, Skoda ve daha pek çok şirket elektrikli yedi koltuklu araçlar planlıyor. Ancak, hepsinden önce EV9 ile Koreli dev Kia piyasaya çıkıyor.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

EV9'un 7 koltuklu haricinde alışık olduklarımızdan farklı olarak bir de 6 koltuklu versiyonu bulunuyor. Bu versiyonun lüks algısını daha da ön plana çıkardığı iddia ediliyor.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 REJENERATİF FREN

Rejenerati fren sistemine yer verilen modelde bu sistemin hangi oranda çalışacağı ise direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan ayarlanıyor.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

EV9 yolcularının izolasyonunu ve konforunu ön plana çıkarıyor. Elektrikli model şehir içinde tamamen sessiz bir yapıda. Bu modelde elektrikli motorun vınlaması ve lastik gürültüsü de neredeyse hiç duyulmuyor.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

Çok az 7 kişilik otomobil üçüncü sıradaki yetişkinler için gerçekten uygun bir yaşam alanı sunmayı başarabiliyor. Kia EV9 ise kesinlikle bu modellerden biri.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 BATARYA

EV9'un boyutunun bir diğer avantajı da zeminin altına 99.8kWh'lik devasa bir bataryanın sığdırılabilmesi.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 HIZLI ŞARJ

Kia EV9'u 800 voltluk mimarisi ve 210kW'lık en yüksek şarj hızı sayesinde şarj etmekse oldukça kısa sürüyor. Kia, en hızlı halka açık noktalarda şarja bağlandığında bataryasını yaklaşık 24 dakika içinde yüzde 10'dan 80'e çıkarabiliyor ki bataryası da neredeyse 100 kWh'lik bir hacme sahip.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 DONANIM PAKETLERİ

Yeni modelde Air, GT-Line ve GT-Line S donanım seçenekleri sunulacak. Air daha uygun fiyatlı, daha verimli ve arkadan çekişli formda sunulacak.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 DONANIM ÖZELLİKLERİ

Tüm araçlarda çepeçevre otomatik LED farların yanı sıra üç bölgeli klima kontrolü, ısıtmalı ve havalandırmalı vegan deri koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve kabinin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş USB yuvaları bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi artık üç ekrandan oluşuyor ve ısıtma ve havalandırma kontrolleri ortadaki küçük ekranda sürekli olarak görülebiliyor. Ayrıca Kia, hem sürücünün hem de yolcunun sıcaklığı anında kolayca ayarlamasına olanak tanıyan alt gösterge paneline fiziksel geçiş anahtarları da ekledi.

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

Sadece en üst seviye GT-Line S'in altı koltuklu düzene sahip olması bekleniyor. 

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model: Kia EV9 GT-Line S 6 Koltuk

Fiyat: 76,995 sterlin

Güç Aktarma Organları: 99,8kWh batarya, 2x e-motor

Güç/tork: 384 hp/700Nm

Şanzıman: Tek vitesli otomatik, dört tekerlekten çekişli

0-100 km/sa: 5,3 saniye

En yüksek hız: 200 km/sa

Menzil: 505 km

Şarj: 210kW, 24 dakikada %10-80

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 FİYAT

Kia EV9 Air 64 bin 995 sterlin, Kia EV9 GT-Line 73 bin 245 sterlin, Kia EV9 GT-Line S (6 koltuklu) 76 bin 995 sterlin

Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 TÜRKİYE FİYATI

Kia EV9'un Türkiye'de başlangıç fiyatının 4 milyonun üzerinde olması bekleniyor.

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