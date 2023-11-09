Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!

KIA EV9 DONANIM ÖZELLİKLERİ

Tüm araçlarda çepeçevre otomatik LED farların yanı sıra üç bölgeli klima kontrolü, ısıtmalı ve havalandırmalı vegan deri koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve kabinin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş USB yuvaları bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi artık üç ekrandan oluşuyor ve ısıtma ve havalandırma kontrolleri ortadaki küçük ekranda sürekli olarak görülebiliyor. Ayrıca Kia, hem sürücünün hem de yolcunun sıcaklığı anında kolayca ayarlamasına olanak tanıyan alt gösterge paneline fiziksel geçiş anahtarları da ekledi.