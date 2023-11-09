Kia'nın amiral gemisi 7 koltuklu yeni EV9: İşte elektrikli devin fiyatı!
Yeni Kia EV9 boyutları ve sahip olduğu çok sayıda teknolojiyle dikkat çekiyor.
Kia, aile SUV'u EV9 ile sessiz, konforlu ve oldukça iyi sürüş performansı ortaya koyuyor.
Yedi koltuklu elektrikli araç pazarında büyük elektrikli modellerde rakebet henüz yaşanmıyor. Ancak bu durumun yavaş yavaş sonuna geliniyor.
Volvo EX90'ın 2024'te çıkacak amiral gemisinin yanı sıra Jeep, Skoda ve daha pek çok şirket elektrikli yedi koltuklu araçlar planlıyor. Ancak, hepsinden önce EV9 ile Koreli dev Kia piyasaya çıkıyor.
EV9'un 7 koltuklu haricinde alışık olduklarımızdan farklı olarak bir de 6 koltuklu versiyonu bulunuyor. Bu versiyonun lüks algısını daha da ön plana çıkardığı iddia ediliyor.
KIA EV9 REJENERATİF FREN
Rejenerati fren sistemine yer verilen modelde bu sistemin hangi oranda çalışacağı ise direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan ayarlanıyor.
EV9 yolcularının izolasyonunu ve konforunu ön plana çıkarıyor. Elektrikli model şehir içinde tamamen sessiz bir yapıda. Bu modelde elektrikli motorun vınlaması ve lastik gürültüsü de neredeyse hiç duyulmuyor.
Çok az 7 kişilik otomobil üçüncü sıradaki yetişkinler için gerçekten uygun bir yaşam alanı sunmayı başarabiliyor. Kia EV9 ise kesinlikle bu modellerden biri.
KIA EV9 BATARYA
EV9'un boyutunun bir diğer avantajı da zeminin altına 99.8kWh'lik devasa bir bataryanın sığdırılabilmesi.
KIA EV9 HIZLI ŞARJ
Kia EV9'u 800 voltluk mimarisi ve 210kW'lık en yüksek şarj hızı sayesinde şarj etmekse oldukça kısa sürüyor. Kia, en hızlı halka açık noktalarda şarja bağlandığında bataryasını yaklaşık 24 dakika içinde yüzde 10'dan 80'e çıkarabiliyor ki bataryası da neredeyse 100 kWh'lik bir hacme sahip.
KIA EV9 DONANIM PAKETLERİ
Yeni modelde Air, GT-Line ve GT-Line S donanım seçenekleri sunulacak. Air daha uygun fiyatlı, daha verimli ve arkadan çekişli formda sunulacak.
KIA EV9 DONANIM ÖZELLİKLERİ
Tüm araçlarda çepeçevre otomatik LED farların yanı sıra üç bölgeli klima kontrolü, ısıtmalı ve havalandırmalı vegan deri koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve kabinin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş USB yuvaları bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi artık üç ekrandan oluşuyor ve ısıtma ve havalandırma kontrolleri ortadaki küçük ekranda sürekli olarak görülebiliyor. Ayrıca Kia, hem sürücünün hem de yolcunun sıcaklığı anında kolayca ayarlamasına olanak tanıyan alt gösterge paneline fiziksel geçiş anahtarları da ekledi.
Sadece en üst seviye GT-Line S'in altı koltuklu düzene sahip olması bekleniyor.
KIA EV9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Model: Kia EV9 GT-Line S 6 Koltuk
Fiyat: 76,995 sterlin
Güç Aktarma Organları: 99,8kWh batarya, 2x e-motor
Güç/tork: 384 hp/700Nm
Şanzıman: Tek vitesli otomatik, dört tekerlekten çekişli
0-100 km/sa: 5,3 saniye
En yüksek hız: 200 km/sa
Menzil: 505 km
Şarj: 210kW, 24 dakikada %10-80
KIA EV9 FİYAT
Kia EV9 Air 64 bin 995 sterlin, Kia EV9 GT-Line 73 bin 245 sterlin, Kia EV9 GT-Line S (6 koltuklu) 76 bin 995 sterlin
KIA EV9 TÜRKİYE FİYATI
Kia EV9'un Türkiye'de başlangıç fiyatının 4 milyonun üzerinde olması bekleniyor.
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