Citroen'den şubatta faizsiz kredi imkânı: 12 ay vade ile 300 bin liraya kadar...

Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:25

Güncelleme: 06.02.2024 - 15:25

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, şirket şubatta avantajlı kampanyalarla yeni bir binek veya hafif ticari araç almak isteyen sürücüleri bekliyor.

C4 X modelinde 185 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi veya 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sunuluyor.

Citroen C4'e ise 185 bin lira için 12 ay vadeli ve faizsiz kredi ya da 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Şirketin SUV modeli C5 Aircross, 225 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz veya 300 bin liraya varan kredide 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla müşterileri bekliyor.

Citroen C3 Aircross modeli, 185 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz veya 250 bin lirada 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

300 BİN LIRAYA VARAN KREDİ

Citroen C3 modelinde 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi veya 200 bin lira kredide 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay vadeli faizsiz satın alınabiliyor.

Markanın Berlingo Kombi modeli, 250 bin lirada 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen Berlingo Van, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Jumper modeli ise 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor.