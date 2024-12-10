D sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
D sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler D sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor. Peki D sınıfı ehliyet alma yaşı kaç? D sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?
D sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler D sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor.
D sınıfı ehliyet kullanma yaşı kaç? D sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?
D SINIFI EHLİYET ALMA YAŞI KAÇ?
D sınıfı ehliyet almak için belirlenen yaş sınırı 24 oldu.
D SINIFI EHLİYET İLE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?
D sınıfı ehliyeti olanlar otobüs ve ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçları kullanabilir.
Etiketler: #Sürücü Ehliyeti #otobüs #Minibüs #otomobil
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