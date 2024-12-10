D sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

D sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler D sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor. Peki D sınıfı ehliyet alma yaşı kaç? D sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?

D sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:57

D sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler D sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor.

D sınıfı ehliyet kullanma yaşı kaç? D sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?

D SINIFI EHLİYET ALMA YAŞI KAÇ?

D sınıfı ehliyet almak için belirlenen yaş sınırı 24 oldu.

D SINIFI EHLİYET İLE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?

D sınıfı ehliyeti olanlar otobüs ve ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçları kullanabilir.


Etiketler: #Sürücü Ehliyeti #otobüs #Minibüs #otomobil

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