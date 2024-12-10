B1 sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
B1 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler B1 sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor. Peki B1 sınıfı ehliyet alma yaşı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?
B1 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler B1 sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor.
B1 sınıfı ehliyet kullanma yaşı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?
B1 SINIFI EHLİYET ALMA YAŞI KAÇ?
B1 sınıfı ehliyet almak için belirlenen yaş sınırı 16 oldu.
B1 SINIFI EHLİYET İLE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?
B1 sınıfı ehliyeti olanlar dört tekerlekli motosikletler (quad), motor gücü 15 kW’ı aşmayan ve ağırlığı 400 kg’ı geçmeyen araçlar, genelde şehir içinde kullanılan küçük, hafif motorlu araçları kullanabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- İşte yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir
- Onlarca araç birbirine girdi
- İngiltere ve Almanya’dan tepki
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!