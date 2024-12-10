B1 sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

B1 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler B1 sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor. Peki B1 sınıfı ehliyet alma yaşı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?

B1 sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:17

B1 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler B1 sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor.

B1 sınıfı ehliyet kullanma yaşı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?

B1 SINIFI EHLİYET ALMA YAŞI KAÇ?

B1 sınıfı ehliyet almak için belirlenen yaş sınırı 16 oldu.

B1 SINIFI EHLİYET İLE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?

B1 sınıfı ehliyeti olanlar dört tekerlekli motosikletler (quad), motor gücü 15 kW’ı aşmayan ve ağırlığı 400 kg’ı geçmeyen araçlar, genelde şehir içinde kullanılan küçük, hafif motorlu araçları kullanabilir.


Etiketler: #ehliyet #otomobil

İlgili Haberler

16 yaş motosiklet ehliyeti neleri kapsıyor? A1 ehliyetle hangi motorlar kullanılabilir?

16 yaş motosiklet ehliyeti neleri kapsıyor? A1 ehliyetle hangi motorlar kullanılabilir?
B1 sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

B1 sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler