Dacia, Dakar Rallisi'nde kullanılacak aracını tanıttı: Anti-kızılötesi pigmentler kullanıldı

Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:10

Güncelleme: 31.01.2024 - 16:10

Dacia, 2025 itibarıyla Dacia Sandriders takımı tarafından Dakar Rallisi ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda kullanılacak Sandrider prototipini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dacia, 2025'ten itibaren Dakar Rallisi'ne ve Dünya Ralli Raid Şampiyonası'na katılıyor. Dacia, kazanmak için tasarlanan Sandrider yarış otomobili prototipini tanıtıyor.

Sandrider, özellikle ralli yarışları için tasarlanan yeni bir model olarak sunuluyor. Dacia Sandrier, Renault Group'un spor uzmanlığından ve motor sporları konusunda uzmanlaşmış İngiliz şirket Prodrive'nin uzmanlığından yararlanıyor.

SADECE GEREKLİ OLAN GÖVDE PANELLERİYLE DONATILDI

Dacia'nın tasarımcıları tarafından tasarlanan Sandrider'ın dış görünümü, doğrudan temel unsurlara odaklanıyor. Araç, sadece gerekli olan gövde panelleriyle donatıldı. Dekoratif veya gereksiz hiçbir parça bulunmayan araçta aerodinamiğe önem verildi.

Markanın pilot ve yardımcı pilotların temel gereksinimlerine odaklanan yaklaşımının bir parçası olarak kısa ve yatay motor kaputu, ekibin görüş alanını kapatmayan eğimli bir tasarıma sahip. Havacılık endüstrisinden aktarılan bir teknik olarak ön panelin üst kısmında kullanılan yansıma önleyici boya da görüşü optimize ediyor.

Dacia Sandriders, güçlendirilmiş bir yardımcı şasi ve tamponlar, karbon kaporta, çift salıncaklı süspansiyon ve ralli yarışlarının zorlu gereksinimlerine uyum sağlamak üzere tasarlanan bir 4x4 şanzıman devreye giriyor. Sabelt koltuklar, nemi kendi kendine düzenleyen özel anti bakteriyel kumaşlarla kaplanıyor. Kullanım kolaylığı sağlamak üzere yedek lastiklerin üzeri kapatılmıyor. Benzer şekilde ekip, bir kutuyu açmaya gerek kalmadan kabindeki aletlere hızlı şekilde erişebiliyor.

DİĞERLERİNE KIYASLA DAHA HAFİF

Mühendisler, özellikle otomobili daha hafif kılmak ve yakıt tüketimini azaltmak için çalışmalar yürüttü. Benzer prototiplere kıyasla Sandrider'ın toplam ağırlığı yaklaşık 15 kilogram azaldı. Bu sonuç; daha hafif boru şeklinde bir şasi kullanılarak, tüm gereksiz gövde panellerinden kurtularak ve diğer parçalarda karbon kullanılarak elde edildi. Ayrıca tasarımcılar tüm dekoratif özellikleri kaldırdı.

Performansı artırırken yakıt tüketimini azaltmak için aerodinamiğe özel önem verildi. Mühendisler, benzer prototiplere kıyasla sürtünmeyi yüzde 10, kaldırmayı ise yüzde 40 azaltmayı başardı. Çalışmalarında özellikle motoru soğutan hava girişlerine odaklandı.

Dakar ve diğer ralli yarışlarının zorlu koşullarında ısı yönetimi önemli noktalar arasında yer alıyor. Sandrider tasarımcıları tarafından kabindeki sıcaklığı düşük tutmak adına aracın karbon gövde panellerinde doğrudan entegre edilen anti-kızılötesi pigmentler kullanıldı. Ayrıca bu işlem için patent başvurusu yapıldı.

Sandrider gelecekte birçok ülkede, bir dizi geliştirme testine başlayacak. İlk motor sporları çıkışını ise 5-11 Ekim'de Dünya Ralli Raid Şampiyonası'nın (W2RC) Fas ayağı olan 2024 Fas Rallisi'nde gerçekleştirecek. Dacia'nın resmi W2RC takımı Dacia Sandriders, 2025'te Dakar'da ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nın diğer ayaklarında yarışacak.