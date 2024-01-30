Çok konuşulacak 'ihbar edene ödül' yöntemi: Onaylanırsa artık herkes trafik polisi...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:15

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:15

New Yorklu sürücüler, yasadışı olarak gizlenmiş plakalar ve hayalet plakalar kullanarak 100 milyon dolardan fazla hız cezasından kurtuldu. Belediye, hız kameralarının plaka sorunları nedeniyle 1 milyondan fazla potansiyel cezayı işleme koyamadığını açıkladı.

Bu bulgular, New York Komptrolörü Brad Lander'in ofisi tarafından yapılan ve hız kameralarının şehirdeki hız olaylarını azaltmada etkili olduğunu ortaya koyan bir denetimin parçası olarak ortaya çıktı. Ancak, plakanın okunamadığı fotoğraflar kameralar için sorun olmaya devam ediyor.

Lander konu ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Hız kameraları aşırı hızı azaltıyor, kazaları önlüyor ve hayat kurtarıyor. Ne yazık ki, az sayıda ama hızla artan sayıda sürücü yakalanmadan hız yapmak için plakalarını yasadışı bir şekilde gizliyor. Bu kural tanımazlar komşularının hayatını ve güvenliğini riske atıyor ve şehri yılda 100 milyon dolar dolandırıyor."

Rapora göre, kamera sistemini tetikleyen tüm hız aşımı vakalarının yüzde 22'si plakaların okunmasındaki güçlükler nedeniyle kayıt altına alınamamıştır. Bunların 327 bin 714'ü plakanın kapalı olmasıyla, 748 bin 468'i ise geçici (ya da hayalet) plakayla ilgiliydi. Bu iki kategorinin toplamı 1 milyon 76 bin 182'dir ve bu vakalarda belediye ceza tahsil edememiştir.

Denetim, bu kayıp biletlerin 2023'ün ilk yarısında 54 milyon dolar değerinde olabileceğini ve tüm yıl için 100 milyon dolardan fazla kayıp olduğunu ortaya koydu. Bu plakaların kullanımı 2019'dan bu yana yüzde 5.000 arttığı için durum daha da kötüleşebilir. Lander'ın bu durumun nasıl durdurulabileceğine dair birkaç önerisi var.

ŞİKÂYET EDENE ÖDÜL!

Lander, şehrin plaka fotoğraflarının zaten çekildiği köprü ve tünellerde plaka yasalarının uygulanmasının artırılmasını öneriyor. Lander ayrıca sahte geçici plaka kullanımı ve satışına yönelik cezaların artırılması ve vatandaşların para cezasının bir kısmı karşılığında gizlenmiş plakaları ihbar etmelerine olanak tanıyan bir yasa çıkarılması gerektiğini de sözlerine ekliyor. Son olarak, düzenleyicilerin sahte geçici plaka düzenlediğinden şüphelenilen bayileri kapatmasına ve bunları ceza ve geçiş ücretlerinden kaçmak için kullanan sürücülerin ehliyetlerini askıya almasına izin veren bir mevzuat öneriyor.

Öneriler arasında vatandaşların para cezasının bir kısmı karşılığında gizlenmiş plakaları ihbar etmelerine olanak tanıyan bir yasanın çıkarılması gerektiği fikri dikkat çekti. Böyle bir uygulama beraberinde diğer trafik cezaları için de uygulanabilecek bir sistemi gündeme getirebilir. Böyle bir durumda trafikteki tüm araçlar adeta bir bekçiye dönüşecektir.

10 KATTAN FAZLA AZALDI

Lander'in denetimi, bu "kural tanımazlara" rağmen hız kameralarının şehir için faydalı olduğunu ortaya koydu. İlk olarak 2013 yılında uygulamaya konulan New York City, 2022 yılında okul hız bölgelerinde 750 kameraya izin verdi. 2014 yılından bu yana, bu bölgelerdeki hız cezalarının sayısı günlük ortalama 123 cezadan 2022 yılında sadece 10'a düşmüştür.