Avrupa'da satılan tüm otomobillerde karakutu olacak: Tarih açıklandı...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:31

Güncelleme: 30.01.2024 - 16:31

Halk arasında karakutu olarak bilinen uçuş kayıt cihazları, 1960'ların sonlarında önde gelen havacılık ülkeleri tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Adlarına rağmen aslında siyah değillerdir. Bu cihazlar bir kazadan sonra bulunmalarını kolaylaştırmak için genellikle parlak turuncu renktedir. Bu yılın ilerleyen günlerinde, Avrupa Birliği'nde satılan tüm yeni otomobillerde benzer bir cihaz zorunlu hale gelecek.

Temmuz 2024'ten itibaren, Avrupa Birliği'nde yeni tescil edilen tüm otomobillerde standart bir özellik olarak "Olay Veri Kaydedici" (EDR) bulunmalıdır. motor1.com'da yer alan habere göre bu zorunluluk, sürücü koltuğuna ek olarak sekiz yolcu koltuğu barındırabilen M1 sınıfına giren binek otomobiller için geçerlidir. Ayrıca, 3,500 kilogramı aşmayan kamyonet ve kamyonlar da dahil olmak üzere N1 sınıfı olarak sınıflandırılan ticari araçlar da karakutunun otomotiv eşdeğeri ile donatılacaktır.

Temmuz 2022'den bu yana Avrupa Birliği'nde yeni otomobilleri homologe etmek isteyen otomobil üreticilerine hiçbir tip onayı verilmediğini belirtmek gerekir. AB 27 ülkeden oluşmaktadır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti / Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç.

OLAY VERİ KAYDEDİCİ NE İŞE YARAR?

Kazaların, kazaya karışan kişiler için mali sonuçları vardır ve genellikle kimin hatalı olduğunu belirlemek zordur. EDR'de depolanan veriler, analiz edilerek yetkililerin tam olarak ne olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir. Cihaz, çarpışmadan beş saniye önce ve çarpışmadan 0,3 saniye sonra olmak üzere kısa bir süre için belirli parametreleri kaydeder.

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan belgelere göre, bir EDR verileri kaydeder ve saklar. Bu veriler hız, frenleme, aracın yoldaki konumu ve eğimi ve yerleşik güvenlik sistemlerinin nasıl tepki verdiğidir. Ayrıca, bir EDR acil çağrı sisteminin tetiklenip tetiklenmediğini analiz eder. eCall Nisan 2018'de AB'de zorunlu hale gelmiştir. EDR, bilgileri "yüksek düzeyde doğrulukla ve verilerin hayatta kalmasını sağlayacak şekilde" saklamalıdır. Ayrıca aracın marka ve modelinin yanı sıra takılı olan ekipmana ilişkin bilgileri de depolar.

Tipik olarak hava yastığı kontrol ünitesine yerleştirilen EDR kapatılamaz; hava yastıkları ve emniyet kemeri gergileri tetiklendiğinde otomatik olarak devreye girer. Ayrıca, aracın aktif kaputu dışarı çıktığında veya 0,15 saniye içinde yanal veya uzunlamasına yönde 8 km/saatten (5 mil/saat) fazla bir hız değişikliği olduğunda kayıt yapmaya başlar.

ARACIN KARAKUTUSU TARAFINDAN SAKLANAN VERİLER KİME AİTTİR?

EDR tarafından kaydedilen bilgiler sürücüye veya araç sahibine aittir. Cihaz kapalı devre bir sistemle çalışır ve veriler yanlış ellere geçmesi durumunda manipülasyona maruz kalmamalarını sağlamak için anonim olarak toplanır. Aynı nedenle, araç kimlik numarasının (VIN) son dört hanesi saklanmaz. Araç sahibinin kimliğini ortaya çıkarabilecek diğer bilgiler de kaydedilmez.

VERİLERE KİMLER ERİŞEBİLİR?

Veriler, kazanın yeniden yapılandırılması sürecinde yardımcı olması amacıyla yalnızca yetkili makamların kullanımına sunulur. Bilgilerin elde edilmesi OBD arayüzü üzerinden yapılabilir, ancak bağlantı noktası kazada tahrip olmuşsa, bilgilere doğrudan karakutudan erişilebilmelidir.

ABD'DE ARAÇ KARAKUTULARI ZORUNLU MU?

2012 yılında Obama yönetiminin yeni otomobil ve kamyonlarda EDR'leri zorunlu hale getirme önerisi, otomobil üreticilerinin bu cihazları zaten çoğu araca gönüllü olarak takmış olması nedeniyle 2019 yılında geri çekildi. 2022 yılında Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), karakutuları olan araçların 20 saniyelik çarpışma öncesi veri depolamasını zorunlu kılmayı önerdi; bu, önceki beş saniyelik gereklilikten bir artış anlamına geliyor.

NHTSA tarafından yapılan bir tahmine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan yeni otomobillerin yüzde 99,5'i bir olay veri kaydedicisi ile donatılmıştır.