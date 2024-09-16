Daha büyük ve cesur görünüm

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 04:00

Şirketin diğer modellerinden farklı bir tasarım anlayışına sahip olan Santa Fe, Amerikan SUV stilinden esinlenerek dana iri ve cesur bir görünüm sunuyor.

Dijital Dikiz Aynası (DCM) ise bir kamera sensörü aracılığıyla gerçek zamanlı arka görüntüleri aynaya yansıtarak görüşü optimize ediyor. Verimli bir performansa ve aynı şekilde düşük yakıt tüketimine sahip 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 1.49 kWh’lık bataryaya sahip elektrik motoruyla kombine ediliyor.

Böylelikle tam 215 beygir güç üreten hibrit otomobil, 0’dan 100 kilometre hıza 9.8 saniyede çıkarken ortalama olarak da 100 kilometrede 7.3 litre yakıt tüketiyor.