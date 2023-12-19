Tesla otomobillerde kablosuz şarj için kolları sıvadı: Yeni teknolojide sona doğru

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:52

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:52

Tesla bu yılın başlarına kadar kablosuz şarj konusuna hiç ilgi göstermemişti.

Tesla daha önce kendi kendine sürüş teknolojisine hazır olmak için araç şarj etme görevini otomatikleştirmekten bahsetmişti. Eğer otomobiller kendi kendilerini sürebiliyorlarsa bir insanın fişe takmasına gerek kalmadan kendi kendilerini şarj edebilmeleri mantıklı olacaktı.

Yıllar boyunca Tesla bu görevi tamamlamak için kablosuz şarj yerine otomatik bir robot kolunu tercih etti, ancak son zamanlarda işler değişti.

Bu yılın başlarında Tesla, yeni bir kablosuz ev şarj istasyonunu tanıttı. Otomobil üreticisi, bir sunumun parçası olarak bu resmi yayımlamak dışında durum hakkında hiçbir yorum yapmadı.

'SADECE PEDİN ÜZERİNDEN GEÇİYORSUNUZ'

Şimdi ise Tesla, kablosuz bir ev şarj istasyonu üzerinde çalıştığını resmen doğruladı.

Cybertruck ile ilgili bir videoda Tesla baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, Tesla'nın kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını şu sözlerle doğruladı:

''Endüktif şarj üzerinde çalışıyoruz. Bu noktada herhangi bir şeyi fişe takmanıza bile gerek yok. Sadece garajınızdaki pedin üzerinden geçiyorsunuz ve şarj etmeye başlıyorsunuz.''

Yaklaşan ürün hakkında daha fazla ayrıntı ise henüz verilmedi.