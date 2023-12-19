Porsche yönetmelik nedeniyle satışları durduruyor: Sırada Audi mi var?

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:23

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:23

Porsche'nin en çok satan otomobili Macan, 2024 yılında Avrupa genelinde satıştan kaldırılacak. Alman firmanın orta büyüklükteki içten yanmalı motorlu SUV'u Avrupa serisinden çıkarma kararı, siber güvenlik korkularının bir sonucu olarak gösterildi.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun WP.29 yönetmeliği, AB'de satılan tüm yeni otomobillerin belirli bir düzeyde "Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri, Otomatik Sürüş Sistemleri ve Siber Güvenlik hükümlerine" uyması gerektiğini belirtiyor. Bu hükümler, otomobili sadece müşteriye satıldıktan sonra değil, aynı zamanda geliştirme ve üretim sırasında da korumayı amaçlamaktadır. Gereksinimleri karşılamayan hiçbir model 1 Temmuz 2024'ten sonra AB'de tescil için uygun olmayacak.

Porsche, Macan'ı WP.29 yönetmeliğine uyacak şekilde dönüştürmeyeceğini, yani aracın "ilkbaharda" AB'de satıştan kaldırılacağını ifade etti. Auto Express, İngiltere'deki Macan'ların geleceğine ilişkin bir açıklama için Porsche ile temasa geçti ve Porsche "AB dışındaki bölgelerde, içten yanmalı motora sahip Macan daha uzun süre mevcut kalabilir" yanıtını verdi.

Macan satışları 2023 yılında şu ana kadar küresel olarak yüzde 15 arttı. Avrupa pazarında son derece başarılı bir model olan Porsche'nin Macan satışlarını durdurma kararının zincirleme etkileri olabilir. Şimdiye kadar bu konunun içten yanmalı motorlu Macan'ı etkilediğini biliyoruz, ancak düzenlemeler elektrikli araçlar için de geçerli. Yeni, tamamen elektrikli Macan 2024 yılında yeni bir PPE platformu üzerine oturacak ve muhtemelen WP.29 yönetmeliğini geçmekte sorun yaşamayacak.

Mevcut Macan da Audi Q5 ile pek çok bileşeni ve MLB platformunu paylaşıyor, ancak VW Grubu bayrağı altındaki diğer araçların yönetmeliğe uygun olup olmadığı henüz belli değil.