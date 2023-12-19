Hidrojenle 1127 kilometre menzilli minivan siparişe açıldı: Revo Zero Energy
Revo Zero'nun Energy modeli yakıt hücrelerinin avantajlarını elektrikli araçlarla birleştiren benzersiz bir güç aktarma sistemiyle geliyor.
Revo Zero, Energy'yi tanıttı. Revo Zero Energy, dört sürgülü kapısı ve 1127 kilometre menzilli hidrojenli bir minivan.
Crossover'dan esinlenmiş bir minivan gibi görünen Energy, belirgin bir ızgara ve büyük bir ışık çubuğuna sahip yuvarlak bir ön panele sahip. Bunlara sahte girişler ve çıkıntılı bir kızak plakası eşlik ediyor. Ön kısım oldukça genel olsa da model dört sürgülü kapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Arka kapılar geleneksel bir minivan gibi açılırken, ön kapılar dışarı ve öne doğru kayıyor.
Energy panoramik bir cam tavana ve belirgin tekerlek kemerlerine sahip. Bunlara bir arka ışık çubuğu ve önde bulunanı yansıtan bir kızak plakası eşlik ediyor.
Revo Zero iç mekân hakkında neredeyse hiçbir şey söylemedi, ancak her üç sırada da ayrı koltuklar bulunuyor. Bunlara düz tabanlı bir direksiyon simidi ve dijital gösterge paneli, özel bir ses ekranı ve portre yönelimli bir bilgi-eğlence sisteminden oluşan L şeklinde bir ekran eşlik ediyor.
Ayrıca ahşap ve karbon fiber süslemelerin yanı sıra ikinci sıradaki yolcular için küçük bir ekran da belli lbelirsiz görüldü. Şirket ayrıca "geri bildirim aydınlatmasından" da bahsetti, ancak bu konuda da ayrıntı verilmedi.
Belirsiz demişken, Revo Zero modelin bir hidrojen yakıt hücresini bir elektrikli araç bataryasıyla birleştiren bir "plug-in fuel cell" güç aktarma sistemine sahip olacağını ifade etti. Şirket bu kombinasyonun "her iki teknolojinin avantajlarını birleştirdiğini ve dezavantajlarını ortadan kaldırdığını" vurguladı.
Revo Zero "elektrikli bataryanın birincil güç kaynağı olarak hizmet verdiğini ve hidrojen bataryası devreye girene kadar kullanıldığını" iddia etti. Bu garip bir ifade şekli, ancak hidrojen yakıt hücresi "yerleşik isteğe bağlı şarj cihazı" olarak çalışmak üzere devreye girmeden önce araç bir süre batarya gücüyle seyahat edecek gibi görünüyor. Gerçekte, benzin yerine hidrojen kullanan menzili uzatılmış bir araç gibi görünüyor.
Tüm bunlara karşın şirket toplam 1127 km menzil vadediyor. Ayrıca bataryayı evde şarj edebileceğinizi ve hidrojen tankına yakıt doldurmanın sadece yedi dakika süreceğini de belirtiyor.
Model şu anda 500 dolar iade edilebilir depozito ile ön siparişe açık. Bununla birlikte, Revo Zero'nun ne zaman satışa sunulacağı kesinleşmedi. Firma, "tüm güvenlik düzenlemelerini test etmek ve bunlara uymak için özenle çalıştıklarını" da sözlerine ekledi.
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