Hidrojenle 1127 kilometre menzilli minivan siparişe açıldı: Revo Zero Energy

Crossover'dan esinlenmiş bir minivan gibi görünen Energy, belirgin bir ızgara ve büyük bir ışık çubuğuna sahip yuvarlak bir ön panele sahip. Bunlara sahte girişler ve çıkıntılı bir kızak plakası eşlik ediyor. Ön kısım oldukça genel olsa da model dört sürgülü kapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Arka kapılar geleneksel bir minivan gibi açılırken, ön kapılar dışarı ve öne doğru kayıyor.

Energy panoramik bir cam tavana ve belirgin tekerlek kemerlerine sahip. Bunlara bir arka ışık çubuğu ve önde bulunanı yansıtan bir kızak plakası eşlik ediyor.