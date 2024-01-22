DFSK, BRC ile 'garanti bozmayan' LPG dönüşümü işbirliğini başlattı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:48

Güncelleme: 22.01.2024 - 11:48

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DFSK, geniş ürün yelpazesiyle Türk kullanıcılarının beklentilerini aşmaya devam ediyor.

DFSK, şimdi ise binek ve hafif ticari araçlarına yönelik BRC markasıyla LPG dönüşümü işbirliğine imza attı.

DFSK, farklı kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak şekilde 'araç üretici garantisini bozmayan LPG dönüşümü' sunmaya başladı. Bu dönüşümle birlikte DFSK binek modellerinde sunulan 7 yıl/150 bin kilometre ve ticari modellerinde sunulan 4 yıl/100 bin kilometre garantisi aynı şekilde devam edecek.

Benzinli ticari ve binek modellerinde gerçekleştirilebilecek LPG dönüşümü, tamamen DFSK modellerine göre hazırlandı. LPG dönüşümünde ise BRC’nin en üst versiyon LPG kiti olan BRC Platinum kitleri kullanılıyor.

HANGİ ARAÇLARA GANATİ VERİLİYOR?

BRC markalı LPG montajı '0' kilometre veya 1 yıl/20 bin kilometre altındaki araçlar için geçerli olmakla birlikte DFSK, üretici garantisi devam etmekte olan araçlar için de kompresyon testi yapılıp, anlaşmalı firmadan onay alınmasıyla bu araçları da işbirliği kapsamına dahil ediyor.

DFSK müşterileri, LPG dönüşümü için SUV modeller Fengon 5 ve Fengon 500'ü tercih edebilecek. Aynı zamanda markanın ticari araçları C31 ve C32'de de LPG dönüşümü yapılabilecek.

DFSK LPG dönüşümleri, BRC yetkili servislerinde gerçekleştirilecek ve DFSK müşterilerine yüzde 12,5'e varan fiyat avantajıyla sunulacak.