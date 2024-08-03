DFSK'dan ağustos ayı kampanyası: 1 milyon 340 bin TL'den başlayan fiyatlar...

Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:50

Güncelleme: 03.08.2024 - 17:50

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında sportif tasarımlarıyla dikkati çeken yeni nesil Fengon 500, Fengon 5 ve Plug'in hibrit E5 modellerinde 200 bin liraya kadar yüzde 0'dan başlayan faiz oranları uygulanırken, peşin alımlarda ise 50 bin lira nakit alım desteği sağlanıyor.

FENGON 500

Fengon 500 modeli 1 milyon 340 bin liradan, Fengon 5 modeli 1 milyon 740 bin liradan ve E5 modeli de 1 milyon 940 bin liradan başlayan peşin fiyatlarıyla alıcılarına sunuluyor.

Kampanya kapsamında 1.5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin kamyonet C31, çift kabin kamyonet C32, elektrikli kamyonet EC31 ve Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü'ne (NEDC) göre 300 kilometrelik menzil sunan elektrikli panelvan model EC35, 500 bin liralık kredi kullanılması durumunda 12 aylık vadede yüzde 1,99 faiz oranı ile satışa sunuluyor.

Binek araçlarda olduğu gibi DFSK'nın tüm ticari araçlarında da peşin alımlarda 50 bin liralık peşin alım indirimi uygulanıyor. C31 745 bin liradan, C32 795 bin liradan, EC31 1 milyon 260 bin liradan ve EC35 de 1 milyon 340 bin liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor.

DFSK, benzinli ticarilerinde 4 yıl/100 bin kilometre garanti olanağı sağlarken, bu modellerde garantiyi bozmayan LPG dönüşümü olanağı da bulunuyor.