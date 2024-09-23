Doğuş Otomotiv, Almanya'daki IAA Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:49

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:49

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Scania fuarda sürdürülebilir taşımacılık alanında yenilikçi çözümleriyle öne çıktı. Biyodizel, biyogaz ve elektrikli araçlar gibi düşük karbonlu taşımacılık seçeneklerinin sergilendiği stantta, özellikle 728 kilovatsaat batarya kapasitesine sahip elektrikli çekici ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Farklı şasi, kabin ve aks seçenekleriyle müşterilere uyarlanabilir çözümler sunan model, 40 ton yüke kadar 530 kilometre menzil kapasitesine sahip.

Scania ayrıca, 9 kez 'Yeşil Kamyon' ödülünü kazanan amiral gemisi Super modelini de ziyaretçilere tanıttı.

ENERJİ GERİ KAZANIM ÇÖZÜMLERİ



Thermo King de soğuk zincir çözümlerine yönelik en son teknolojilerini sergiledi. Şirket, küçük ve orta boy panelvanlardan büyük kamyonlara kadar her araç tipine uygun elektrikli ve sürdürülebilir soğutma üniteleri ile güç yönetim sistemlerini tanıttı. Thermo King’in enerji geri kazanım çözümleri ve elektrikli soğutma sistemleri, daha sürdürülebilir operasyonlara geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

Meiller ise fuarda devirmeli yarı römork, üç kollu damper serisi ve kancalı yükleyiciler gibi ürünlerini sergiledi. Zincir kapaklı MAXTREME H436 ve MAXTREME P450 modelleri, 28 metreküp hacim ve 50 tona kadar yük taşıma kapasitesiyle ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Wielton, 'Yoldaki Uzman' sloganıyla fuarda amiral gemisi ürünlerini tanıttı. Recycle Master Slider konteyner taşıyıcı, Scrap Master damperli yarı römork ve Curtain Master Mega perdeli yarı römork gibi modeller, geniş konfigürasyon seçenekleriyle sergilendi.