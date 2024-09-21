Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!

Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!
Reuters
21 Eylül 2024 Cumartesi, 16:00
Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!

Robotaksi tarafından geçen yıl bir yayanın sürüklenmesi üzerine faaliyetlerini durduran o marka tekrar testlere başlayacağını açıkladı.

Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!

DENETİMLİ TESTLER BAŞLIYOR

General Motors'un otonom sürüş birimi Cruise yaptığı açıklamada bu yıl içinde Kaliforniya'nın Bay Area bölgesinde beş adede kadar otonom araçla denetimli testlere başlayacağını duyurdu.

Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!

AÇIKLAMA YAPILDI

Cruise, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Sunnyvale ve Mountain View'da birkaç manuel haritalama aracı konuşlandıracağını ve ardından testlerin başlayacağını söyledi.

Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!

FAALİYETLERE ARA VERİLMİŞTİ

Şirket, sürücüsüz araç biriminin San Francisco'daki bir olayın ardından faaliyetlerine ara vermesinden yaklaşık altı ay sonra, nisan ayında Arizona'da küçük bir insan tahrikli araç filosuyla ABD'deki faaliyetlerine yeniden başladı.

Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!

Cruise, geçen ekim ayında San Francisco'da başka bir arabanın çarptığı bir yayanın robotaksilerinden biri tarafından sürüklenmesinin ardından faaliyetlerini askıya almıştı.

Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!

'İLERİYE DÖNÜK ADIM'

Cruise, “Kaliforniya düzenleyicileri ve yerel paydaşlarla yakın bir şekilde çalışmaya devam ederken Bay Area'da testlere devam etmek ileriye dönük önemli bir adımdır” dedi.

Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!

OTONOM ARAÇLAR TASLAK YÖNETMELİĞİ

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi ağustos ayında otonom araçların otoyollarda kullanımına ilişkin taslak yönetmelikleri yayımlayarak sürücüsüz kamyonların uzun mesafeli teslimatlara başlamasının önünü açmıştı.

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