Yaya ezilince faaliyetlerini durdurmuştu: O marka otonom araç testlerine yeniden başlıyor!
Robotaksi tarafından geçen yıl bir yayanın sürüklenmesi üzerine faaliyetlerini durduran o marka tekrar testlere başlayacağını açıkladı.
DENETİMLİ TESTLER BAŞLIYOR
General Motors'un otonom sürüş birimi Cruise yaptığı açıklamada bu yıl içinde Kaliforniya'nın Bay Area bölgesinde beş adede kadar otonom araçla denetimli testlere başlayacağını duyurdu.
AÇIKLAMA YAPILDI
Cruise, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Sunnyvale ve Mountain View'da birkaç manuel haritalama aracı konuşlandıracağını ve ardından testlerin başlayacağını söyledi.
FAALİYETLERE ARA VERİLMİŞTİ
Şirket, sürücüsüz araç biriminin San Francisco'daki bir olayın ardından faaliyetlerine ara vermesinden yaklaşık altı ay sonra, nisan ayında Arizona'da küçük bir insan tahrikli araç filosuyla ABD'deki faaliyetlerine yeniden başladı.
Cruise, geçen ekim ayında San Francisco'da başka bir arabanın çarptığı bir yayanın robotaksilerinden biri tarafından sürüklenmesinin ardından faaliyetlerini askıya almıştı.
'İLERİYE DÖNÜK ADIM'
Cruise, “Kaliforniya düzenleyicileri ve yerel paydaşlarla yakın bir şekilde çalışmaya devam ederken Bay Area'da testlere devam etmek ileriye dönük önemli bir adımdır” dedi.
OTONOM ARAÇLAR TASLAK YÖNETMELİĞİ
Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi ağustos ayında otonom araçların otoyollarda kullanımına ilişkin taslak yönetmelikleri yayımlayarak sürücüsüz kamyonların uzun mesafeli teslimatlara başlamasının önünü açmıştı.
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