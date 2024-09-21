AB'de otomobil satışları çakıldı: Elektrikli satışı 4 aydır düşüyor! En çok tercih edilen yakıt tipleri ve markalar açıklandı...
AB otomobil satışları ağustos ayında son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Elektrikli araç satışlarında üst üste dördüncü aylık düşüş görüldü. Elektrikli araç satışları yarıya yakın azalırken 2024 yılında en çok tercih edilen yakıt tipleri ve markalar da belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...
Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 18,3 düşerek son üç yılın en düşük seviyesine gerilerken, otomotiv endüstrisi kuruluşunun açıkladığı verilere göre büyük pazarlar Almanya, Fransa ve İtalya'daki çift haneli kayıplar ve elektrikli araç (EV) satışlarındaki düşüş etkili oldu.
ACİL EYLEM TALEBİ
Veriler, elektrikli araç satışlarında üst üste dördüncü aylık düşüşü gösterirken, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ni (ACEA) daha fazla düşüşü önlemek için “acil eylem” talep etmeye sevk etti.
KARBONDİOKSİT HEDEFLERİ
Dernek, sektörün “AB kurumlarının otomobil ve kamyonetler için yeni CO2 hedefleri 2025'te yürürlüğe girmeden önce acil yardım önlemleriyle öne çıkmaları” gerektiğini söyledi.
ELEKTRİKLİ SATIŞI GERİLİYOR
ACEA, tamamen elektrikli otomobil satışlarının Ağustos ayında %43,9 oranında düştüğünü, blokun en büyük elektrikli araç pazarları olan Almanya ve Fransa'da sırasıyla %68,8 ve %33,1 oranında düşüş kaydedildiğini belirtti.
FİŞLİ HİBRİTTE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Fişli hibrit (Plug-in hibrit) elektrikli araçların kayıtları ise 27 üyeli blokta %22,3 düştü.
YAKIT TÜRLERİNE GÖRE SATIŞLAR
2024 Ocak-Ağustos dönemdinde AB'de yeni araç kayıtlarının yakıt türüne göre payı şöyle oldu:
- Yüzde 100 elektrikli: %12.6
- Fişli hibrit: %7.0
- Hibrit elektrikli: %29.8
- Benzinli: %34.9
- Dizel: %12.7
- Diğerleri: %3
EN BÜYÜK 3 ÜRETİCİDE DURUM
Avrupa'nın en büyük üç otomobil üreticisi Volkswagen, Stellantis ve Renault'nun satışları bir önceki yıla göre sırasıyla %14,8, %29,5 ve %13,9 oranında düştü.
VOLKSWAGEN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA
Avrupa'da otomobil satışları Covid-19 öncesi seviyelerin altında olarak dikkat çekiyor. Volkswagen ise eylül ayında bu eğilimin öngörülebilir gelecekte de devam edebileceğini belirtiyor.
TESLA'DA KAYIP YARIYA YAKLAŞTI
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın satışları ağustos ayında %43,2 düşerken, Çinli SAIC Motor'un satışları %27,5 azaldı.
AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN MARKALAR
2024 Ocak-Ağustos dönemdinde AB'de yeni araç kayıtlarının markalara göre payı şöyle oldu:
- Volkswagen Grup: %26.4
- Stellantis: %17.5
- Renault Grup: %10.7
- Toyota Grup: %8.0
- BMW Grup: %8.0
- Mercedes-Benz: %6.5
- Hyundai Grup: %5.1
- Ford: %2.9
- Volvo Cars: %2.7
- Nissan: %2.1
- Tesla: %1.9
- Suzuki: %1.7
- Mazda: %1.4
- SAIC Motor: % 1.3
- Mitsubishi: % 0.6
TEŞVİK KARARLARI ETKİLİYOR
Elektrikli araç satışlarındaki düşüş kısmen AB genelinde yeşil teşvikler konusundaki farklı politikalardan kaynaklanırken düzenleyiciler ucuz Çin elektrikli araçlarını dışarıda tutmaya çalışmak için ağır tarifeler uyguladı ve bu da potansiyel olarak satın alma fiyatlarını artırdı.
ALMANYA DÜĞMEYE BASTI
Almanya, pazarı canlandırmak amacıyla eylül ayında şirketlerin elektrikli araç satışlarında %40'a varan vergi indirimine gitmeyi kabul etti.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTACAK MI?
Ancak kampanya grubu Transport & Environment, pazarın toparlanacağını belirterek, çoğunlukla düşük satış fiyatları nedeniyle bataryalı elektrikli otomobillerin AB'de 2025 yılına kadar %20 ila %24 arasında bir toplam pazar payına ulaşacağını tahmin ediyor.
HAFİF HİBRİT YÜKSELİYOR
Hibrit elektrikli otomobiller (HEV), alıcılar tarafından tamamen yanmalı ve tamamen elektrikli arasında uygun fiyatlı bir uzlaşma olarak görüldüğü için son aylarda AB'de ilgi görmeye başladı.
ACEA verilerine göre HEV satışları ağustos ayında %6.6 artarak %31.3'lük bir pazar payına ulaştı.
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