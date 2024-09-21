AB'de otomobil satışları çakıldı: Elektrikli satışı 4 aydır düşüyor! En çok tercih edilen yakıt tipleri ve markalar açıklandı...

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 18,3 düşerek son üç yılın en düşük seviyesine gerilerken, otomotiv endüstrisi kuruluşunun açıkladığı verilere göre büyük pazarlar Almanya, Fransa ve İtalya'daki çift haneli kayıplar ve elektrikli araç (EV) satışlarındaki düşüş etkili oldu.