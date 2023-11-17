Doğuş Otomotiv Polonyalı firma ile distribütörlük anlaşması imzaladı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:41

Güncelleme: 17.11.2023 - 12:41

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğuş Otomotiv, treyler ve semi treyler üretimi konusunda Avrupa'nın en büyük üç üreticisinden biri olan Wielton S.A. ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Distribütörlük anlaşmasını takiben, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Wielton markasından da sorumlu Genel Müdür Tolga Senyücel, Wielton Group Üst Yöneticisi (CEO) Pawel Szataniak, Wielton CEO Yardımcısı Mariusz Golec ve Wielton Yönetim Kurulu Üyesi Andrzej Mowczan ile Polonya'nın Wielun kentinde bir araya geldi.

ÜST YAPI ÇÖZÜMLERİ

İşbirliği kapsamında Doğuş Otomotiv, Wielton marka ürünlerin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerini gerçekleştirecek. Doğuş Otomotiv ilk planda Türkiye genelinde 20 noktada Wielton ürünlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, Türkiye'de Wielton marka treyler ve semi treyler ürünlerinin satış ve servis hizmetlerinin Doğuş Otomotiv tarafından yürütülmesini içeren işbirliğinin, her iki şirketin güçlü yönlerini de birleştirerek, sektöre farklı bir soluk getireceğine inandıklarını belirtti.

Bu stratejik ortaklığın Doğuş Otomotiv'in ürün ve hizmet portföyünü genişletme vizyonunu desteklerken, Wielton'un Türkiye'deki varlığını daha da güçlendireceğini aktaran Bilaloğlu, uluslararası arenada yaptıkları bu gibi stratejik ortaklıkları, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandığının kanıtı olması açısından da önem arz ettiğini kaydetti.

Wielton Genel Müdürü Senyücel de ''Avrupa'nın en büyük 3 üreticisinden biri olan Wielton markasıyla yaptığımız bu anlaşmayla Türkiye treyler ve semi treyler pazarında da hizmet vermeye başlayacağız. Bu sayede müşterilerimize tüm üst yapı çözümlerinde hizmet sunabileceğiz'' ifadelerini kullandı.