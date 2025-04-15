Donald Trump ile Avrupa Birliği masada: Otomotivde gümrük pazarlığı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarında attığı adımlar Avrupa Birliği ile müzakere sürecini hızlandırdı. Otomobil sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeni düzenlemeler gündemde. AB tarafı, ticaret ilişkilerinde daha yakın temas kurulması gerektiğini vurguluyor.

Donald Trump ile Avrupa Birliği masada: Otomotivde gümrük pazarlığı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:22

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin dışındaki ülkelere uygulanan karşılıklı vergileri 90 gün süreyle askıya almasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen müzakerelerde hareketlilik arttı. Özellikle otomotiv sektöründe uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisi, AB ülkelerini zor durumda bırakıyor.

KARŞILIKLI SIFIR VERGİ ÖNERİSİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AB Sözcüsü Roberta Metsola, Trump ile müzakere masasında olduklarını belirterek otomobiller için karşılıklı sıfır vergi önerisinde bulunduklarını dile getirdi. Metsola, ticaret görüşmeleri kapsamında ABD ile daha sıkı iletişim kurulması gerektiğine de dikkat çekti.


Etiketler: #ABD #avrupa birliği #Donald Trump #otomotiv

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