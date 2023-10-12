DS Automobiles 2024 yılından itibaren yalnızca elektrikli üretecek

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:14

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:14

DS Automobiles, 2024'ten itibaren DS 4'ün tam elektrikli versiyonunu satışa sunarak ürün yelpazesini genişletecek, ardından yeni bir tasarımı tanıtarak Stellantis STLA M Küresel Platformu'nu temel alan ilk yüzde 100 elektrikli projesini başlatacak.

DS Automobiles açıklamasına göre, marka, enerji geçiş sürecini hızlandırıyor. Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana DS Automobiles, 2019'dan beri satışta olan elektrikli araç yelpazesiyle stratejisinin merkezine elektrik enerjisine geçişi yerleştirdi.

Yüzde 100 elektrikli DS 3 E-Tense'in yanı sıra 225 ila 360 arasında değişen beygir güçlerine sahip DS 4 E-Tense, DS 7 E-Tense ve DS 9 E-Tense şarj edilebilir hibritler gibi elektrikli aktarma organlarıyla sunulan tüm DS modelleri, 2023'ün ilk yarısında Avrupa satış hacminin yaklaşık yarısını temsil ediyor.

700 KİLOMETRE MENZİL

İnovasyonun en ön saflarında yer alan DS Automobiles, Formula E katılımını sürdürürken yüzde 100 elektrikli dönüşümünü hızlandırıyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, DS Automobiles, 2024'ten itibaren DS 4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonunu satışa sunarak ürün yelpazesini genişletecek, ardından yeni bir tasarımı tanıtarak Stellantis STLA M Küresel Platformu'nu temel alan ilk yüzde 100 elektrikli projesini başlatacak.

700 kilometreden fazla menzil için 98 kWsa'e varan yüksek kapasiteli bataryayla donatılan bu yeni model, DS Automobiles müşterilerinin isteklerine mutlak şekilde uyarlanmış teknik özellikleriyle teknoloji ve inceliği bir arada sunacak.

Bu yeni aracın AR-GE süreci Fransa'da devam ederken seri üretimin İtalya'daki Melfi Fabrikası'nda yapılması kesinleşti. 1990'larda açılan tesis, Napoli ile Bari arasındaki Basilicata Bölgesi'nde 270 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Melfi Fabrikası'nın uzmanlığından, ileri bir tarihte ikinci bir DS Automobiles modelinin daha yararlanması planlanıyor.