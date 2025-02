DS Automobiles, DS'in 70. yılını kutladı: Retromobile'da özel sergi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:28

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:28

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Retromobile 2025'in sponsorlarından biri olan DS Automobiles, DS'in 70. yıl dönümünü Paris Porte de Versailles'da düzenlenen etkinlikte kutladı.

Retromobile 2025 kapsamında düzenlenen '70 yıllık bir sanat eseri DS' (DS, a work of art for 70 years) sergisinde, L'Aventure DS tarafından seçilen tarihi ve özel DS modelleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

DS Automobiles ve L'Aventure DS’in desteğiyle GARAC tarafından, hidropnömatik süspansiyonlu DS'in konforunu tanıtmak amacıyla 1959'un pazarlama etkinliklerinden biri olan 'DS Balloons' sergisi yeniden canlandırıldı. Bu tanıtım, DS'in 70. yıl dönümüne özel serginin merkezinde yer aldı.

Geçen yıl düzenlenen klasik otomobil fuarı Retromobile, geçen yıl hem Fransa'dan hem de farklı ülkelerden gelen 130 binden fazla kişi, bu uluslararası üne sahip etkinliği ziyaret etti.

RETROMOBILE 2025 FUARININ SPONSORU

Bu yıl ise dünyanın dört bir yanından gelen 146 bini aşkın klasik araç tutkunu ve koleksiyoncu, Paris'teki Porte de Versailles'da yeniden bir araya geldi. Ziyaretçiler, Retromobile 2025 fuarının sponsoru olan DS Automobiles'in, geçmişten bugüne uzanan tasarımlarını keşfetti.

İlk kez 6 Ekim 1955 tarihinde pazara sunulan DS'in 1975'e kadar 1 milyon 456 bin 115 örneği üretildi. Araç, birçok devlet başkanı tarafından başkanlık aracı olarak tercih edildi. Hidropnömatik süspansiyon sistemiyle öne çıkan DS'in, başkanlık aracı olarak tercih edildi ve 1962'de General de Gaulle'ün Petit-Clamart saldırısından kaçmasına olanak sağladı.

DS'in yenilikçi tasarım anlayışının otomotivin ötesine geçerek sanatsal ve kültürel bir değer kazanan modeli 1957'de Milano Trienali'nde, Endüstriyel Sanat Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca New York'taki MoMA Müzesi'nin koleksiyonunda bulunuyor.

SERGİ İÇİNDE SERGİ

Retromobile'in 1 numaralı salonunda yer alan özel bir alanda, 'The DS, a work of art for 70 years' (70 yıllık bir sanat eseri, DS) adı altında gerçek bir 'sergi içinde sergi' düzenlendi.

Retromobile tarafından DS Automobiles ve kendini markanın mirasını korumaya adamış olan L'Aventure DS ile işbirliği içinde düzenlenen bu retrospektif, çok sayıda aracı bir araya getirdi.