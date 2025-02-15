DS Automobiles'de üst düzey atama

Yayınlanma: 15.02.2025 - 13:09

Güncelleme: 15.02.2025 - 13:09

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xavier Peugeot, Stellantis bünyesindeki görevlerini sürdürecek olan Olivier François'nın yerine atandı.

Peugeot, şirkette Genişletilmiş Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan (COO) olan Jean-Philippe Imparato'ya bağlı olarak görev yapacak.

XAVIER PEUGEOT KİMDİR?

1994'te PSA Peugeot Citroen Grubu'na katılan 60 yaşındaki Xavier Peugeot, önce Paris La Sorbonne Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı ve ardından Paris Dauphine Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Xavier Peugeot daha sonra satış ve pazarlama alanında çeşitli görevlerde bulundu. Bu görevler arasında 2005-2007 arasında Peugeot Hollanda İştiraki Direktörlüğü ve 2009-2011 arasında Peugeot markasının Pazarlama ve İletişim Direktörlüğü yer aldı.

2012'de Peugeot Ürün Direktörü olarak, markanın tutarlı ve küresel bir ürün gamı oluşturmasına katkıda bulunan Xavier Peugeot, 2014'te Citroen Ürün Direktörlüğü görevini üstlenerek, ürün gamının mobiliteyi herkes için erişilebilir kılacak şekilde yenilenmesine öncülük etti.

2019'da, önce PSA, ardından da Stellantis bünyesinde Ticari Araçlar İş Birimi Direktörlüğü görevine getirildi.

'HİKÂYEYİ BİRLİKTE YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Xavier Peugeot, sağlam temelleri olan genç bir marka olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Bu yıl 70. yıldönümünü kutlayan efsanevi DS modeliyle olağanüstü bir mirasa sahip. Özellikle markanın gelişimini sağlamlaştırma konusunda harika bir iş çıkaran Olivier başta olmak üzere, benden önce emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın bağlılığını takdir etmek isterim. Otomotiv dünyasında kendine özgü bir evren yaratma motivasyonunu ve becerisini kanıtlamış ekiplerin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. DS Automobiles'ın dünya çapındaki etkisini, mükemmeliyet imajını ve uzmanlığını daha da ileri taşımak için bu hikâyeyi birlikte yazmaya devam edeceğiz.''