Skoda Elroq Türkiye'ye geliyor! İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:14

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:14

Yeni Skoda Elroq, markanın Mlada Boleslav'daki ana fabrikasında yüksek teknolojiyle içten yanmalı motorlu Octavia ve tamamen elektrikli yenilenen Enyaq’ın yanında üretiliyor. Skoda bu stratejik karar sayesinde, tüketici taleplerine daha hızlı uyum sağlıyor, üretim kapasitesini verimli kullanarak global sürdürülebilirlik stratejisine de katkıda bulunuyor.

MEB platformuna sahip elektrikli araçlar için batarya sistemlerinin üretildiği Mladá Boleslav'daki Skoda ana fabrikası, 1 milyon adetlik batarya üretimi gerçekleştirerek 2024 senesinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ayrıca Elroq'un ürün gamına katılmasıyla birlikte otomobile olan yoğun talebi karşılamak için marka, Octavia modelinin üretiminin bir kısmını 2024 senesinde Mladá Boleslav'dan Kvansky'e kaydırdı.

ERİŞİLEBİLİR FİYATLAR

Skoda’nın tamamen elektrikli yeni modeli Elroq, markanın “Modern Solid” tasarım dilini benimseyen ilk otomobil olarak da öne çıkıyor. Sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerle tasarlanan kabinde geri dönüştürülmüş bileşenler kullanılarak çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor. 13 inç multimedya ekranı ile sürüş deneyimini de daha akıllı ve sezgisel hale getiriyor.

SKODA ELROQ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elroq, 60 ve 85 olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi ile tercih edilebiliyor. 63 kWh ve 82 kWh kapasiteli batarya seçenekleriyle, 150 kW ile 210 kW arasında değişen güç çıkışlarına sahip. En büyük lityum iyon bataryalı versiyonlar, WLTP döngüsünde 580 kilometreden fazla menzil sunarak uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırıyor. 175 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, Elroq 85, 28 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj olabiliyorken Elroq 60 ise 165 kW’a kadar DC hızlı şarj desteğiyle sadece 24 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor.