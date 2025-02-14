MG’den şubat ayına özel kampanyalar! Sıfır faiz...

Yayınlanma: 14.02.2025 - 18:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 18:00

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG markası, şubat ayında avantajlı satış koşullarını devreye aldı.

MG HS LUXURY

Bu kapsamda, yeni MG HS Luxury, 200 bin TL indirim ve 395 bin TL ilk taksiti peşin ödemeli, kalan 11 ay yüzde 1,89 faizli kredi avantajıyla sunuluyor. Piyasaya sunulduğu günden itibaren tüm dikkatleri üzerine çeken modele şubat ayına özel belirlenen satış koşulları kapsamında 2 milyon 25 bin TL’den sahip olunabiliyor.

Ayrıca yetkili satıcı stoklarında bulunan MG modelleri için de kullanıcılar, 395 bin TL’ye kadar ilk taksiti peşin ödemeli, kalan 11 ay vadeli, yüzde 1,89 faizli kredi imkânından faydalanabiliyor.

MG4

MG Ready kapsamında teslime hazır plakalı MG4 ve benzinli ZS modellerini satın alacak müşteriler 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli krediden yararlanabiliyor.

MG4’e 1.299.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. MG Ready kapsamında, ZS EV Luxury modeli için ise şubat ayına özel fiyat 1.549.000 TL olarak belirlendi.

MARVEL R PERFORMANCE

MG Ready kapsamında şubat ayı fiyatı 2.990.000 TL olarak belirlenen teslime hazır plakalı Marvel R Performance modeline sahip olmak isteyen tüzel müşterilere, yetkili satıcılarda özel fırsatların yanı sıra 700 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunulduğu da açıklandı.