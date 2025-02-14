MG’den şubat ayına özel kampanyalar! Sıfır faiz...
MG, şubat ayına özel satış koşullarını duyurdu. Markanın, fiyat ve kredi seçenekleri kapsamında Yeni MG HS’ye sahip olmak isteyen kullanıcılar, indirim ve 12 ay taksit imkânından faydalanabiliyor. Ayrıca marka, MG Ready programı kapsamında belirli modellerde, yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor.
Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG markası, şubat ayında avantajlı satış koşullarını devreye aldı.
MG HS LUXURY
Bu kapsamda, yeni MG HS Luxury, 200 bin TL indirim ve 395 bin TL ilk taksiti peşin ödemeli, kalan 11 ay yüzde 1,89 faizli kredi avantajıyla sunuluyor. Piyasaya sunulduğu günden itibaren tüm dikkatleri üzerine çeken modele şubat ayına özel belirlenen satış koşulları kapsamında 2 milyon 25 bin TL’den sahip olunabiliyor.
Ayrıca yetkili satıcı stoklarında bulunan MG modelleri için de kullanıcılar, 395 bin TL’ye kadar ilk taksiti peşin ödemeli, kalan 11 ay vadeli, yüzde 1,89 faizli kredi imkânından faydalanabiliyor.
MG4
MG Ready kapsamında teslime hazır plakalı MG4 ve benzinli ZS modellerini satın alacak müşteriler 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli krediden yararlanabiliyor.
MG4’e 1.299.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. MG Ready kapsamında, ZS EV Luxury modeli için ise şubat ayına özel fiyat 1.549.000 TL olarak belirlendi.
MARVEL R PERFORMANCE
MG Ready kapsamında şubat ayı fiyatı 2.990.000 TL olarak belirlenen teslime hazır plakalı Marvel R Performance modeline sahip olmak isteyen tüzel müşterilere, yetkili satıcılarda özel fırsatların yanı sıra 700 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunulduğu da açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon
- Öcalan'dan üç adrese mektup!
- Diyanet’ten şaşırtan uyarılar