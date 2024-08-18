DS Automobiles'den ağustosa özel kredi ve takas imkânı

Yayınlanma: 18.08.2024 - 13:30

Güncelleme: 18.08.2024 - 13:30

DS Automobiles, ağustosa özel kredi ve takas olanakları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, premium otomobile sahip olmak isteyenlere yönelik satın alma teklifleri hazırladı.

Şirketin ağustos ayı teklifleri kapsamında, özel tasarıma sahip DS 7 Opera BlueHDi 130 modelinde 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği fırsatı sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Opera E-Tense 4X4 360 modeli, 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla premium SUV sınıfında performans arayanları hedefliyor.

DS 7 Opera E-Tense 4X4 300; 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği imkanıyla satın alınabiliyor.

DS 7 Opera E-Tense 225 modeli ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi ve takas desteği seçenekleriyle yeni bir DS Automobiles modeline sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Fransız seyahat sanatını daha iyi yansıtmak için tasarlanan DS 7 Esprit De Voyage E-Tense 4x4 300 modeli, 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği olanaklarıyla satın alınabiliyor.

DS 7 Esprit De Voyage E-Tense 225 ise 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi fırsatıyla alıcılarını bekliyor.

Sportif tasarımıyla DS 4 Performance Line BlueHDi 130 modeli 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

LÜKS MODA RUHU

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki modern çizgileri ile dikkati çekiyor. Aracın ön tasarımında yer alan DS Pixel Led Vision 3.0 farlar, DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak lüks moda ruhunu yansıtıyor.

Araç, iç mekanda sunduğu teknolojiler ve ayrıntılara gösterilen özenle, seyahat sanatını ve Fransız bilgi birikimin sembolize ediyor.

DS 7, 130 BG'ye sahip BlueHDi (dizel) yanı sıra güç seviyeleri isimlerinde gizli E-Tense 225, E-Tense 4x4 300 ve E-Tense 4x4 360 şarj edilebilir hibrit güç ünitelerini barındırıyor.

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden şirket, DS 4 ile gelişimine hız katıyor.

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeylerle uyum sağlıyor.

Gövde tasarımıyla aerodinamik tasarımlı ve 19 inç'lik jantlara sahip tekerleklerin oranı, DS Aero Sport Lounge konseptinden esinleniyor.

DS 4 dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekana geçildiğinde daha da yukarıya çeken bir tasarıma sahip.